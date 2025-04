PSOE y Avepla denuncian la «cacicada» del expresidente de San Miguel para seguir al frente

«Nos parece una cacicada total y absoluta». Son palabras de Juan Benito, presidente de Avepla (Agrupación de Asociaciones Vecinales de Plasencia), para denunciar la ... última maniobra de Jaime Collado y su entorno en su intento de recuperar el control de la sede vecinal de San Miguel. Un control que perdieron en la asamblea extraordinaria del pasado 11 de diciembre. Primero, cuando el expresidente del barrio firmó su dimisión por no contar con el refrendo de los socios. Posteriormente, en la votación para elegir nueva junta directiva, cuando el equipo de Collado fue ampliamente superado por la plataforma encabezada por Marisa Prieto (36 votos contra 15). Ahora, esa votación ha sido impugnada por irregularidades.

La impugnación trasladada a la Junta de Extremadura se argumenta en que no se pidió documentación a la hora de ejercer el voto, el escrutinio fue irregular, hay sospechas de que había más votos que comparecientes, no se estableció un protocolo para tener en cuenta de forma reglamentaria el voto por correo y la plataforma ganadora no formalizó su candidatura por los cauces adecuados. Sus oponentes dicen que la votación se desarrolló bajo las directrices marcadas por el propio Collado.

El equipo de Marisa Prieto, el pasado 3 de enero, emitió un comunicado donde denunció innumerables trabas en la transición de poderes. A pesar de haber obtenido un respaldo mayoritario, aseguran que no ha podido comenzar a gestionar la asociación debido a la falta de acceso a la documentación y al local. Incluso, dicen, «hay varias personas desarrollando actividades en el local de la asociación que tienen acceso a la misma con sus propias llaves, pero que no están siendo organizadas ni supervisadas por ninguna directiva».

Desde Avepla, Juan Benito ha manifestado su total apoyo a la nueva directiva y ha subrayado, de Collado, «el poco talante democrático al no reconocer la votación y al no reconocer la junta directiva». Además, ha dicho que la postura del Ayuntamiento de Plasencia es «dolorosa», ya que «no ha manifestado su apoyo en absoluto hacia ellas. Es más, les está poniendo pegas para recibirlas. Nos parece absolutamente lamentable».

Por su parte, la agrupación del PSOE en Plasencia también ha respaldado públicamente a Prieto y su equipo. En un comunicado, los socialistas han reconocido que fueron testigos de la asamblea y que ésta se desarrolló «tal y como dijo que se debía hacer el anterior presidente; por lo tanto, no puede quejarse de algo que creó precisamente él».

Apuntan que las dos candidaturas que se presentaron tuvieron tiempo para exponer quiénes componían los equipos: «Es más, si hubiera que poner pegas a una candidatura, sería a la perdedora, que llevaba en la lista a personas que no habían dado su consentimiento». Insisten en que «se votó con total tranquilidad; nadie interpuso ninguna queja sobre quién o no debería votar, ni siquiera el ex presidente».

Asimismo, critican la actitud del gobierno liderado por Fernando Pizarro, al que acusan de tener culpa de la actual situación «por lavarse las manos ante un proceso de estas características y por no presentarse ni él ni la concejala de Barrios a ninguna de estas asambleas para dar fe de lo que ocurría. Exigimos que el gobierno del señor Pizarro actúe inmediatamente para desbloquear definitivamente esta situación».