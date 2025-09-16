HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La pasarela pasará al lado de la casona, que mantiene en pie dos medios arcos de contención. J. C. R.

El proyecto de la Ronda del Salvador de Plasencia se presenta con numerosas deficiencias

Los informes técnicos avisan del riesgo contractual a causa de una documentación incompleta, un presupuesto irregular y carencias ambientales

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:58

La remodelación de la Ronda del Salvador de Plasencia, una de las actuaciones más ambiciosas de la actual legislatura, se encuentra en el dique seco ... desde hace varios meses. El proyecto presentado por la empresa adjudicataria (Senpa, S.A.) ha sido calificado por los técnicos municipales como incompleto y carente de documentación esencial. El pasado mes de agosto, el Ayuntamiento dio a la empresa un plazo de 30 días para subsanar las deficiencias, bajo advertencia de penalidades económicas e incluso la resolución del contrato.

