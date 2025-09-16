El proyecto de la Ronda del Salvador de Plasencia se presenta con numerosas deficiencias

La remodelación de la Ronda del Salvador de Plasencia, una de las actuaciones más ambiciosas de la actual legislatura, se encuentra en el dique seco ... desde hace varios meses. El proyecto presentado por la empresa adjudicataria (Senpa, S.A.) ha sido calificado por los técnicos municipales como incompleto y carente de documentación esencial. El pasado mes de agosto, el Ayuntamiento dio a la empresa un plazo de 30 días para subsanar las deficiencias, bajo advertencia de penalidades económicas e incluso la resolución del contrato.

La remodelación de la Ronda del Salvador y la construcción de una pasarela peatonal que conectará el Berrocal con la Puerta Berrozana cuentan con un presupuesto de 1.536.398 euros (IVA incluido). La mayor parte de esta inversión procede de fondos europeos, en el marco del programa de ayudas a municipios para implantar zonas de bajas emisiones y transformar de manera sostenible el transporte urbano. Se trata, por tanto, de una actuación estratégica no solo por su impacto en la movilidad y la seguridad peatonal, sino también por la financiación que la respalda, sometida a exigentes plazos y controles.

El contrato mixto, que incluía tanto la redacción del proyecto de ejecución como la posterior ejecución de las obras, se formalizó el 20 de febrero de este año. Sin embargo, el proyecto registrado el 29 de mayo ha supuesto un paso atrás. El informe del responsable del contrato destaca que no se entregó el proyecto en soporte papel, que faltan las infografías de la actuación y la implantación topográfica, y concluye que la documentación «no cumple con el pliego de cláusulas administrativas particulares».

El arquitecto municipal, en un informe complementario del 14 de agosto, enumeró con detalle las deficiencias. Solo se incluyen cuatro planos, insuficientes para definir la totalidad de la obra. En el caso de la pasarela, únicamente figura un plano topográfico y un perfil longitudinal apenas legible, sin definición estructural. Y tampoco existe un plan de obra ni un calendario de trabajos que permita organizar la intervención o prever su duración y coste.

El presupuesto, además, presenta irregularidades, con precios unitarios que no encajan y sin desglose de materiales y mano de obra en el cuadro de precios, lo que impide un control riguroso de las partidas. A estas carencias se suma la falta de anexos técnicos fundamentales: no hay cálculo estructural y el documento de alumbrado es genérico, sin adaptación al caso concreto.

La memoria tampoco está debidamente desarrollada, lo que deja sin definir aspectos esenciales de la propuesta arquitectónica y de la memoria de materiales y calidades, indispensables para garantizar la calidad de la ejecución. Los técnicos también advierten de deficiencias medioambientales, pues la propuesta no prevé medidas adecuadas de integración con el arbolado existente: no se amplían los espacios circundantes a los árboles y se mantienen los alcorques mínimos previstos en las bases, lo que compromete la viabilidad de la masa arbórea.

Estas carencias ya habían sido señaladas a la empresa en julio. De no subsanarse las deficiencias en este segundo aviso, el Ayuntamiento aplicará las consecuencias previstas en la normativa, que van desde penalidades económicas hasta la resolución del contrato, además de la posible apertura de un expediente sancionador por incumplimiento contractual.