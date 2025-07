El presidente de Avepla niega las acusaciones de acoso en la gestión de los desbroces

El presidente de la Agrupación de Asociaciones Vecinales de Plasencia (Avepla) y del barrio de Ciudad Jardín, Juan Benito, rechazó con contundencia las acusaciones ... vertidas en el último pleno por el concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, que aseguró que una persona «se permitía el lujo de acosar a trabajadores para que fueran a hacerlo» en relación al sistema de desbroces municipal. Aunque Nisa no citó nombres, sus palabras apuntaban directamente al representante vecinal.

Juan Benito negó ayer de forma rotunda los hechos. «El acoso es un delito y yo jamás he cometido uno», declaró en respuesta a lo que considera una afirmación «muy grave» por parte del edil. En sus declaraciones, el presidente de Avepla mostró su desconcierto ante las palabras de Nisa: «Yo a la Brigada Verde no la conozco y a su encargado hará como cinco años que no lo veo», explicó, añadiendo que el concejal «mezcla unas cosas con otras» y que demuestra un «desconocimiento» del funcionamiento municipal.

«Insistir no es acosar»

Frente a la acusación de presionar a trabajadores o responsables de la UTE encargada del mantenimiento, Juan Benito defendió que los presidentes vecinales tienen como función insistir ante la administración para mejorar sus barrios. «Una cosa es acosar y otra es insistir, que es lo que hacemos todos los presidentes vecinales, o casi todos», matizó.

En su intervención, también cuestionó el nuevo sistema de desbroces del Ayuntamiento, que prioriza las actuaciones en función de las solicitudes registradas por los ciudadanos. Para Avepla, este modelo traslada a los vecinos responsabilidades que deben ser asumidas por el Consistorio. «Los servicios se deben prestar de oficio, porque el ciudadano ya paga sus impuestos», sostuvo.

Además, negó que su barrio haya recibido un trato preferente, como insinuó el concejal, y afirmó que el año pasado no se desbrozó Ciudad Jardín y que este año, a pesar de lo dicho, solo se actuó en la avenida de Portugal, «que no forma parte del barrio».

A pesar del cruce de declaraciones, Avepla ha solicitado una reunión con el concejal para abordar de manera dialogante los problemas relacionados con los desbroces y el mantenimiento urbano, una petición que también apoyó la Asociación de San Miguel.

El PSOE de Plasencia expresó públicamente su solidaridad con Juan Benito. Insta al equipo de gobierno a abrir un canal de diálogo con las asociaciones y a asumir de manera directa la planificación de los servicios municipales.