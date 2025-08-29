HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Dinero y cocaína intervenida por la Policía Nacional en Plasencia. P. N.
Suceso en Plasencia

La Policía presencia la entrega de un paquete con 720 gramos de cocaína de un coche a una furgoneta

Los agentes arrestaron a dos hombres y la autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión de ambos

R. H.

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:12

Agentes de Policía Nacional de Plasencia procedieron el pasado 25 de agosto a la detención de dos hombres por su presunta autoría de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas. 

La investigación comenzó hace varias semanas, «centrándose los agentes en uno de los principales distribuidores a mediana escala activo en Plasencia», indica el cuerpo policial en nota de prensa. En el trascurso de un seguimiento discreto practicado a uno de los investigados, que en ese momento circulaba en un vehículo de gran cilindrada por la carretera de la presa de la capital del Jerte, los policías fueron testigos de cómo esta persona hacía entrega de un paquete a los dos ocupantes de una furgoneta, iniciando nuevamente la marcha en sentido contrario a este segundo vehículo. 

 Ante la sospecha de que pudiera haberse realizado una «entrega» de sustancia estupefaciente, los agentes decidieron seguir a la furgoneta y lograron interceptarla instantes después. En el preceptivo registro del vehículo, localizaron bajo los asientos una bolsa de plástico con varias bolsas trasparentes con distintas cantidades de cocaína «en roca», con un peso total de 720 gramos. Indica la Policía Nacional que también les intervinieron 83 gramos de sustancia de corte y 5.205 euros en efectivo, procediendo a la inmediata detención de estas dos personas. 

Los arrestados son dos hombres de 38 y 46 años, respectivamente, con antecedentes. Tras la instrucción del pertinente atestado, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión. La investigación continúa abierta, no descartándose nuevas detenciones.

