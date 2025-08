Plasencia revive sus raíces en un Martes Mayor multitudinario y bajo un sol implacable

Ni el calor sofocante ni el hecho de ser día laborable han podido con la tradición. Un año más, el Martes Mayor ha llenado ... las calles del centro histórico de Plasencia con miles de visitantes que, móvil en mano, han recorrido una fiesta que se reafirma como uno de los grandes hitos del verano extremeño. Desde primera hora, la ciudad ha sido un hervidero de sonidos, aromas, colores y raíces.

Como ya es costumbre, la jornada comenzó temprano con el tradicional concurso de pintura y los primeros sones de los tamborileros, que desde bien pronto marcaron el compás del día. Participaron músicos de toda Extremadura y Castilla y León, incluidos tres niños, una nota que reafirma la vitalidad de una tradición que se hereda. En el concurso nacional, los participantes interpretaron dos piezas: una de libre elección y otra obligatoria, extraída de la obra Guadalupe canta a la Navidad (1989).

Media hora antes, a las 09.30, arrancaron también los concursos de alimentación y artesanía, con especial protagonismo de los 130 puestos que adornaban el casco antiguo con frutas, verduras, cerámicas, cuero, madera, metal y todo tipo de materiales. Aunque el número de expositores de productos agrícolas fue menor al deseado, la riqueza y variedad de los productos no defraudó a los asistentes. «Podéis comprobar cómo están las calles desde las once de la mañana, llenas de gente que comenzó bien temprano recorriendo los puestos y nuestros tamborileros cantando y tocando para que esta tradición no termine nunca», valoraba con entusiasmo la concejala de Turismo, Belinda Martín.

Y es que, como cada año, la ciudad se convierte en un gran escaparate de la comarca. «Se trata de hacerle un guiño y un reconocimiento a Plasencia y a todas las localidades del norte de Extremadura, que estuvieron muy presentes en sus puestos de artesanos y en algunos de los grupos de folclores que nos acompañaron», añadió la concejala, visiblemente satisfecha a pesar del calor que, en palabras suyas, «también quiso asistir». El termómetro llegó a marcar 35 grados, anticipo de un día marcado por el aviso naranja.

A las 10.00 horas, el esperado pasacalles folclórico llenó de música y danzas tradicionales el entorno de la Plaza Mayor y el mercado, con la participación de grupos como la Asociación de tamborileros Santiago Béjar, el grupo folclórico Mayorga, el grupo y coro Sol Salir, y los emblemáticos Negritos de Montehermoso, reconocidos como fiesta de interés turístico regional.

Como el año pasado, uno de los puntos más fotografiados volvió a ser la icónica ilustración de la montehermoseña de 8 metros que Jesús Mateos Brea pinta a los pies del Ayuntamiento, convertida en 'photocall' indispensable para locales y turistas.

A las 13:30h tuvo lugar la entrega de premios en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, como cierre de una mañana que, a pesar del calor, volvió a demostrar por qué esta fiesta —declarada de interés turístico regional— aspira con paso firme a ser reconocida a nivel nacional. «Nuestra intención es que nuestro Martes Mayor sea fiesta de interés turístico nacional. Vamos a seguir trabajando en ello», remarcó Belinda Martín.

Por las calles, abanicos en mano, visitantes y placentinos compartían una misma sensación: el Martes Mayor sigue creciendo. «Aunque el calor también ha querido estar, no ha impedido que la gente venga. Si no tienen abanico, lo compran, que hay muchísimos puestos con ellos ideales», bromeaba la concejala.

La ocupación turística, según datos municipales, ha rozado una vez más el 100%, reflejo del peso económico y cultural de una fiesta que, como define Belinda Martín, «es también no perder nuestros orígenes, nuestras tradiciones». Un paseo por el Martes Mayor es, en definitiva, un paseo por todo el norte de Extremadura. Y una promesa renovada de que, al menos por un día, Plasencia vuelve a latir como corazón de la comarca.