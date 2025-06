Plasencia renueva su Orgullo un año más

Plasencia volvió a renovar ayer su compromiso con la celebración del Orgullo LGBTI. Unió color, música y reivindicación en un acto institucional que colmó el ... Salón de Plenos del Ayuntamiento, aunque la cita arrancó un poco antes, hacia el mediodía, cuando una manifestación salió del parque de La Coronación y serpenteó por el centro de la ciudad con proclamas por la igualdad. Vecinos, familias y turistas se sumaron al cortejo, que exhibió pancartas artesanales y banderolas arcoíris hasta desembocar frente a la fachada consistorial.

Con los estandartes multicolores decorando el Salón de Plenos, cuatro voces del colectivo leyeron el 'Manifiesto de Plasencia del Orgullo 2025', un texto que recordó a la artista trans Roberta Marrero, que se suicidió hace un año, y denunció la violencia estructural que todavía persigue a la diversidad sexual y de género. «Las personas LGBTI no nacemos vulnerables; nos vulneran», proclamaron, advirtiendo contra los intentos de derogar la ley autonómica, mientras insistían en la urgencia de blindar recursos de salud mental.

El manifiesto nombró agresiones cotidianas -insultos, despidos, palizas- y urgió a la alianza entre feminismo, antirracismo y movimiento anticapacitista para frenar la LGTBIfobia. Antes de concluir, los portavoces lanzaron un grito coral: «¡Ni un paso atrás!».

Fernando Pizarro hizo suyas esas reivindicaciones y subrayó la evolución de esta celebración en la ciudad: «Hace unos años nos reuníamos unos pocos; hoy no cabe un alfiler». Confesó haber sufrido insultos y reclamó aunar fuerzas para ampliar la sensibilización: «No dudo que la inmensa mayoría de los que estamos aquí hemos sufrido en carne propia esa experiencia de insulto o de la violencia. Yo la he sufrido de manera personal. Por eso, es importante sumar voluntades para que eso no le suceda a nadie». El alcalde anunció la elaboración de un plan municipal contra el acoso en las aulas y otro para mejorar la atención sanitaria a personas trans.

Silvia Tostado, presidenta de Fundación Triángulo, afirmó que «nuestra alegría y nuestras plumas son nuestra fuerza». En este sentido, extendió la defensa de la diversidad a personas migrantes y con discapacidad. Condenó «todas las guerras» y, en especial, el «genocidio en Gaza», recordando que los derechos humanos «no se negocian». Por último, Tostado elogió a Plasencia por unir gobierno y oposición en torno al colectivo y recordó que «ni nuestra ley ni nuestra dignidad están en venta».

Por su parte, Vanesa Lozano, portavoz de Extremadura Entiende -organización que trabaja en entornos rurales-, puso el foco en la infancia y la adolescencia: «Vuestra presencia evita miradas torcidas; es el mejor escudo». Animó a los presentes a «llenar de referentes» los pueblos extremeños para que «ningún niño vuelva a esconderse por miedo».

El acto se cerró cuando, desde el balcón municipal, se desplegó una bandera de seis metros confeccionada en una cadena solidaria de asociaciones de personas con discapacidad, coordinadas por el taller 'Costularte', dedicado a visibilizar la artesanía textil extremeña. Cada entidad aportó su color y su técnica -bordados, flores de ganchillo, volantes flamencos-, creando una pieza tan diversa como quienes la cosieron. «Cada puntada habla de inclusión», explicó el responsable del proyecto.