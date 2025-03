«Plasencia no puede esperar hasta 2025 para tener el proyecto de la nueva estación de tren»

El alcalde, Fernando Pizarro, ha adelantado que el PP presentará una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para que amplíe la partida de 100. ... 000 euros destinada el 'Estudio informativo de la nueva estación de alta velocidad de Plasencia'. Una cantidad que se repite para los años 2024 y 2025, por lo que no sería hasta entonces al menos cuando comenzarían las obras.

«Plasencia no puede esperar hasta 2025 para tener el proyecto de la estación», ha dicho este jueves el primer edil. «Por eso, no se trata solo de la cuantía, sino del plazo en el que se gasta el dinero», ha añadido. «Porque, además, ya sabemos que a veces las partidas figuran en los presupuestos y no se ejecutan».

El alcalde ha señalado que le ha trasladado al presidente de la Junta su consideración al respecto, que Guillermo Fernández Vara «tiene la misma» y que, por eso, confía en que pueda «acortar el proceso temporal» en las reuniones que mantendrá con diferentes ministerios, ha dicho Pizarro. Entre ellos, el de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, cuya titular es Raquel Sánchez y del que depende la futura estación placentina.

«Tanto la estación como el desarrollo de suelo industrial junto a la infraestructura, que también queremos que sea una realidad en el menor tiempo posible», ha recordado Pizarro. Cuestiones muy importantes para la ciudad que «trataré con el presidente de la Junta en una reunión que aún no tiene fecha y que mantendremos una vez los datos estén concretados tras los encuentros que él tendrá con el Gobierno».

Según el alcalde, «mi deber es defender a Plasencia y puedo hacerlo enfrentándome con las administraciones o llegando a acuerdos; creo que la segunda opción es la mejor manera, sobre todo porque comparto las tesis de la Junta».

Especialmente después de que Guillermo Fernández Vara respaldara de manera pública la petición de la ciudad de contar con una nueva estación que complementara a la de la calle Factor y garantizara el acceso de los placentinos y residentes en el norte extremeño a la alta velocidad, porque el apeadero de Monfragüe, la única opción que hay ahora, quedará fuera del trayecto cuando la nueva línea esté ultimada. «Por eso urge avanzar en el proyecto y construcción de la nueva estación», ha resaltado Fernando Pizarro.

Tanto el alcalde como el presidente han asumido la petición unánime que el Consejo Económico y Social (CES) de Plasencia les trasladó en una reunión celebrada el pasado julio en la ciudad, tras conocerse que los trenes de mayores prestaciones que comenzarían a circular por la región no entrarían en la estación placentina, como así viene ocurriendo desde entonces.

En ese encuentro con el CES, órgano en el que están representados los empresarios y los colectivos ciudadanos, grupos políticos y sindicatos entre otros, Guillermo Fernández Vara garantizó que «Plasencia no se va a quedar fuera del trayecto de la alta velocidad ni de su uso bajo ningún concepto».