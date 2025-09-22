Plasencia prorroga la gestión de caza en el monte público de Valcorchero El contrato fue adjudicado en octubre de 2022 a la Sociedad Deportiva de Cazadores de Plasencia, con una duración inicial de dos años

Un cazador, en una jornada cinegética en el monte público de Valcorchero.

El Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado la prórroga del contrato que regula el aprovechamiento cinegético del monte público de Valcorchero. Es decir, la autorización para organizar y gestionar la actividad de caza en este paraje natural.

El contrato fue adjudicado en octubre de 2022 a la Sociedad Deportiva de Cazadores de Plasencia, con una duración inicial de dos años y la posibilidad de prorrogarlo anualmente hasta un máximo de cuatro.

El pasado 19 de julio, el club solicitó al Ayuntamiento ampliar el acuerdo. Tras un informe favorable de la Junta de Extremadura y la conformidad de la intervención municipal, la propuesta ha sido aprobada en la Junta de Gobierno Local.

La prórroga tendrá una vigencia de un año, desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026. Se mantienen las condiciones establecidas en el contrato inicial.

