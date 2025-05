Plasencia se opone al desarrollo de la planta fotovoltaica de la carretera de Montehermoso

El Ayuntamiento de Plasencia ha emitido un informe desfavorable en relación con la solicitud de autorización administrativa previa para la construcción y el estudio de ... impacto ambiental del proyecto de instalación solar fotovoltaica Las Cruces I. La iniciativa, promovida por la empresa Decoae Energías Renovables 6 SL, con sede en Badajoz, se plantea sobre varias parcelas del polígono 41 del término municipal placentino, en las inmediaciones de la glorieta que conecta la autovía A-66 con la carretera EX-370, conocida popularmente como carretera de Montehermoso.

La planta fotovoltaica proyectada contempla una potencia instalada de 49,8 megavoltiamperios (MVA), con un total de 94.620 módulos solares de 645 vatios cada uno, instalados sobre seguidores a un eje, y supone una inversión de 34,8 millones de euros.

No obstante, el arquitecto municipal de Plasencia, en informes técnicos emitidos el 22 de agosto de 2023 y ratificados el 12 de enero de 2024, concluye que el proyecto no se ajusta al planeamiento urbanístico vigente, ya que las parcelas afectadas están clasificadas como Suelo No Urbanizable de Protección Natural (SNUP-N5), una categoría donde este tipo de instalaciones no están permitidas. El Plan General Municipal solo admite expresamente proyectos de energía fotovoltaica en la subcategoría SNUP-N5b, conforme a una modificación puntual aprobada en 2021. Según el análisis técnico, las parcelas del proyecto Las Cruces I no se encuentran dentro de esa subzona específica.

El Ayuntamiento destaca, además, que en la documentación recientemente presentada por el promotor en la última solicitud no se ha incluido la contestación municipal a las alegaciones formuladas por los anteriores responsables del proyecto (Alter Enersun SA), lo que considera una omisión relevante en el expediente.

Los promotores trataron de alegar que la instalación solar fotovoltaica Puerta del Jerte sí consiguió la declaración favorable de impacto ambiental, pero el Ayuntamiento respondió que está situada en SNUP-N5b, «donde sí está admitida expresamente la energía fotovoltaica, según la Modificación Puntual nº 11 del PGM».

La solicitud fue sometida a información pública entre el 29 de enero y el 13 de marzo de 2025, conforme a lo dispuesto en la Ley de Evaluación Ambiental. Finalizado ese periodo, y tras el análisis técnico y jurídico correspondiente, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad remitir el informe desfavorable, junto al certificado de exposición pública, a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura, que en enero inició el proceso de información pública de la obra.