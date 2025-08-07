Plasencia moderniza su red de agua con una inversión de 15 millones de euros

Plasencia ha llevado a cabo una inversión en la mejora del suministro de agua y redes de saneamiento de la ciudad que alcanza un ... total de 15 millones de euros ejecutados a través de la UTE encargada de la Gestión Integral del Agua. Este ciclo de intervenciones marca el cierre del contrato vigente con dicha entidad, que continúa prestando el servicio de forma transitoria mientras se tramita la nueva adjudicación.

El concejal del área, José María Nisa, detalló en rueda de prensa que las actuaciones realizadas no han sido soluciones provisionales, sino una renovación estructural orientada a dotar a la ciudad de una red de agua moderna, eficaz y adaptada a su crecimiento. Entre las acciones más destacadas figuran las obras en el entorno del Kilómetro 4 y el barrio de La Serrana, consideradas clave en esta fase final del contrato.

En el Kilómetro 4, la intervención ya se encuentra prácticamente finalizada y ha supuesto una inversión de 158.499,10 euros. Esta actuación ha respondido a una antigua demanda de los vecinos de zonas como La Vinosilla, el Club Social Polideportivo, la Urbanización Valle del Jerte y el Hotel Doña Mafalda de Castilla. Los trabajos, iniciados el 22 de abril, han consistido en la prolongación de la red de abastecimiento municipal mediante la instalación de más de 2.000 metros de tubería de polietileno de distintos diámetros, con sus correspondientes elementos de control y desagüe.

La nueva red discurre desde la avenida Federico García Lorca, cruzando el río Jerte por el puente verde y avanzando por el paseo fluvial hasta las instalaciones del antiguo complejo hotelero. Además, se han dejado previstas acometidas para futuras conexiones como el Camping La Chopera, el campo de fútbol de la Federación y la Urbanización La Vinosilla de Arriba, recientemente declarada zona urbanizable. Uno de los principales logros de esta actuación ha sido eliminar la necesidad de bombeos externos y disminuir el riesgo de cortes de suministro, que venían afectando especialmente a la Urbanización Valle del Jerte desde una grave avería hace tres años.

Ejecución en La Serrana

En el barrio de La Serrana, las obras de saneamiento darán comienzo este mes de agosto con un presupuesto de 451.081 euros. Esta intervención, muy esperada por los residentes, forma parte de la primera fase del proyecto de adecuación de la red de colectores del anterior PGOU de la ciudad. El objetivo es eliminar los problemas recurrentes de inundaciones en viviendas y garajes, así como los vertidos de aguas fecales en la vía pública durante las lluvias. Para ello, se construirá una nueva red separativa de saneamiento y pluviales, que evitará la sobrecarga de los colectores actuales.

Ambas actuaciones, asumidas íntegramente por la UTE dentro de sus obligaciones contractuales, completan un ciclo de transformación en las infraestructuras hídricas de Plasencia, que han sido ejecutadas «con eficacia y sin desviaciones presupuestarias», según destacó Nisa. El concejal subrayó que se está trabajando en la redacción del nuevo pliego de condiciones para el próximo contrato de gestión del agua, en el que se incluirán nuevas inversiones, especialmente dirigidas a zonas en expansión urbana. Se prevé que este documento esté listo durante el primer semestre de 2026.