La nueva red de suministro del entorno del kilómetro 4 corre en paralelo al paseo de la Ribera. J. C. R.

Plasencia moderniza su red de agua con una inversión de 15 millones de euros

Las obras en el Kilómetro 4 han desplegado 2.000 metros de nuevas líneas de abastecimiento, y en La Serrana se construirá una red para acabar con las inundaciones

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:26

Plasencia ha llevado a cabo una inversión en la mejora del suministro de agua y redes de saneamiento de la ciudad que alcanza un ... total de 15 millones de euros ejecutados a través de la UTE encargada de la Gestión Integral del Agua. Este ciclo de intervenciones marca el cierre del contrato vigente con dicha entidad, que continúa prestando el servicio de forma transitoria mientras se tramita la nueva adjudicación.

