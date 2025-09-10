Plasencia espera que el Gobierno transfiera en octubre el dinero para Martín Palomino De cumplirse los plazos estimados, la licitación podría publicarse antes de que finalice el año y las obras arrancarían a comienzos de 2026

El Ayuntamiento de Plasencia espera que el Consejo de Ministros apruebe a lo largo de octubre el Real Decreto que permitirá transferir a la Junta de Extremadura la financiación comprometida por el Gobierno de España para acometer la transformación de la avenida Martín Palomino. Son siete millones de euros, aunque uno ya se ha transferido. Así lo confirmó ayer Fernando Pizarro, durante la última sesión plenaria, donde puso de relieve la necesidad de sincronizar los trabajos en Martín Palomino con el proyecto de humanización de la avenida del Valle, con el objetivo de conectar ambas travesías y favorecer una transformación urbana coordinada.

El alcalde explicó estas cuestiones con motivo de la aprobación por unanimidad de la modificación del proyecto de humanización de la avenida del Valle para remitirlo al Ministerio. Señaló que la ejecución de ambas vías debe estar interrelacionada y que, en el caso de la conexión entre las antiguas nacionales (avenida del Valle-avenida de España), se trata de un vial del que depende el inicio de la construcción del colegio de Las Huertas de La Isla: «Todo está interrelacionado. La urbanización de la avenida del Valle es imprescindible para ejecutar la obra del colegio y para que el aparcamiento tenga un acceso funcional».

Recordó también que el proyecto de la avenida del Valle aprobado con la Demarcación de Carreteras del Estado incluye demandas históricas del Consistorio, como la construcción de un nuevo vial de servicio y una rotonda para organizar el tráfico en el entorno de las huertas. En este sentido, Pizarro agradeció el trabajo de los técnicos de Carreteras del Estado y reconoció que «si los funcionarios han mostrado sensibilidad con Plasencia es porque había también un respaldo político detrás».

Sobre la transformación de Martín Palomino, el alcalde trasladó al pleno la información de la que dispone el equipo de gobierno, según la cual el Ministerio de Transportes prevé llevar el Real Decreto al Consejo de Ministros durante octubre: «Es la fecha que nos han trasladado, siempre con la cautela que exige la maquinaria del Estado, que es lenta y sujeta a trámites».

Una vez aprobado, la Junta de Extremadura estará en condiciones de licitar las obras, ya que, según indicó Pizarro, «todo está preparado» por parte del Ejecutivo autonómico. De cumplirse los plazos, la licitación podría publicarse antes de que finalice el año y las obras arrancarían a comienzos de 2026.

Pizarro insistió en la importancia de coordinar este proyecto con la humanización de la avenida del Valle, también impulsada por la Junta con el respaldo municipal. «Hemos buscado que los proyectos tengan continuidad, porque uno termina donde empieza el otro, justo en la estación de servicio de Renfe. De no ser así, la fusión habría resultado más complicada», explicó.

El regidor defendió que las próximas ejecuciones permitirán a Plasencia superar la condición de travesías-carreteras para convertir estos accesos en auténticas avenidas urbanas, integradas en la vida ciudadana. «La ciudad necesita vías de entrada dignas y modernas, y eso exige no solo inversión en obras, sino también capacidad de mantenerlas en el futuro», añadió.

En relación a las futuras obligaciones de mantenimiento, Pizarro reconoció que la cesión de estas vías al municipio supondrá un reto. Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, José Antonio Hernández, matizó que el esfuerzo de amortizar la deuda de las Huertas de La Isla durante más de una década –con entre tres y cinco millones anuales, lo que representaba hasta un 20 % del presupuesto municipal– había limitado la capacidad de inversión en asfaltado. Ahora, según dijo, esa carga está a punto de desaparecer, lo que permitirá dedicar entre uno y dos millones al año al mantenimiento de calles y avenidas.

