Plasencia busca con tres gastronetas salvar el mercadillo en el ferial

La Junta Local de Gobierno ha aprobado las bases para sacar a concurso tres puestos de venta ambulante para la dispensación de «productos transformados de ... alimentación y bebidas no alcohólicas». En concreto tres gastronetas para dar servicio al mercadillo de los martes de 9 a 14 horas en su nueva ubicación desde el pasado agosto, el recinto ferial del Berrocal.

Según se detalla en las bases, la venta se realizará desde los propios vehículos, sus dimensiones serán como máximo de 8 por 3 metros y «la instalación deberá reunir entre sus características la adecuación al entorno, estética, calidad y funcionalidad, debiendo cumplir con las normas sanitarias vigentes en cuanto a higiene». Se aclara también que «no se utilizará ningún tipo de anclaje sobre el pavimento, protegiéndolo debidamente», se prohíbe «la instalación de megafonía de cualquier clase» y tanto la autorización municipal como la lista de precios «deberán colocarse en lugar visible, sin que sea necesario solicitarlas». La provisión de los servicios de luz y agua «será de exclusiva cuenta de la persona adjudicataria» y, al final de la actividad cada martes, «deberá dejarse el lugar ocupado por el vehículo y sus proximidades en un buen estado de limpieza».

Criterios de adjudicación

Las bases establecen igualmente los criterios que regirán la adjudicación de los tres puestos. Se valorará hasta con 40 puntos la experiencia y la profesionalidad del solicitante, hasta 10 la formación «en materia de venta ambulante o no sedentaria de restauración» y hasta 60 la dificultad de acceso al mercado laboral.

Una vez las bases que rigen este concurso se publiquen en sede electrónica, los interesados dispondrán de un plazo de 10 días naturales para presentar sus ofertas. «Los proponentes no podrán presentar más de una proposición y ésta contendrá únicamente una solicitud».

El objetivo del concurso es proporcionar servicios de restauración en la nueva ubicación del mercadillo, cuya carencia es una de las críticas de vendedores y clientes, y mejorar la situación de los primeros, que ya han reclamado regresar a la Hispanidad. Aunque las gastronetas se prometieron para el inicio de la actividad en el ferial, lo cierto es que casi cuatro meses después siguen sin llegar y no se sabe cuándo lo harán, porque el concurso se pone en marcha ahora con la aprobación de las bases.

Los vendedores ambulantes han fijado, además, el 15 de enero como último día en el que instalarán sus puestos en el ferial. Aseguran que el público no va y que no ganan casi ni para pagar la tasa por ocupación de suelo público. «Si en la Hispanidad vendíamos 300 euros en un día, aquí no llegamos siquiera a los 30», ha resumido Juan Vázquez, uno de los portavoces. «No podemos seguir así».