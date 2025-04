Los vendedores ambulantes piden la vuelta a la Hispanidad: «En el ferial no ganamos ni para comer»

«Estamos muy insatisfechos, después de casi cuatro meses en el recinto ferial del Berrocal todo son pérdidas, queremos regresar a la Hispanidad, no podemos ... aguantar más», afirma Antonio Montaño.

Es uno de los integrantes de la comisión que negoció el traslado del mercadillo textil y que este lunes, junto a otros representantes del colectivo, ha mantenido un encuentro con el edil de Servicios Municipales, Luis Miguel Pérez Escanilla. «Hemos ido al Ayuntamiento para pedir la vuelta inmediata a la Hispanidad».

Porque las cuentas no les salen. Se trasladaron al Berrocal el pasado 9 de agosto, con el fin de que pudieran disponer de más espacio para sus puestos, porque tras la reforma de la Hispanidad, con la nueva rotonda y la imposibilidad por motivos de seguridad de colocarse en el 'balcón' de la Coronación, no podían ocupar el espacio que tenían y 40 de los puestos debían ubicarse en el aparcamiento del parque.

Sin embargo, tres meses después de aceptar el traslado, aseguran que les está perjudicando. «Las dos primeras semanas de agosto fueron bien, entonces había muchos turistas, pero la última ya empezó a haber menos público; el descenso desde entonces es continuo, no sacamos ni para pagar la tasa por ocupación de suelo público», aclara Antonio Montaño.

«El cliente de siempre ha dejado de ir, como las personas mayores y otras muchas más que antes lo hacían en la Hispanidad, porque era un lugar céntrico, con ambiente y paso de gente durante toda la mañana«. La situación en el recinto ferial nada tiene que ver: »Los números no nos salen, no sacamos para comer, no podemos seguir así».

Por eso han pedido el regreso a su anterior ubicación. «Y Escanilla nos ha dicho que tenemos que aguantar los seis meses a los que nos comprometimos, hasta el próximo febrero por tanto, de tal modo que él tenga tiempo de iniciar los trámites administrativos precisos para preparar nuestro regreso». Por eso, «algunos vendedores están valorando si continuar hasta entonces en el Berrocal o no hacerlo, porque no merece la pena, porque los días de lluvia no va nadie, porque en los que hay viento no podemos montar ni los puestos...».

Ampliar Un momento de la reunión de los vendedores ambulantes con Pérez Escanilla. ANDY SOLÉ

Al respecto, el concejal Luis Miguel Pérez Escanilla aclara que «el traslado está recogido en un acuerdo que los vendedores firmaron de forma voluntaria» y según el cual el periodo de prueba asciende a seis meses. «Por lo tanto parece prematuro que hagan un balance a los tres meses; cuando transcurran los seis será el momento, no ahora, de hacer esa valoración». No obstante, «si para entonces siguen pensando lo mismo, iniciaremos los trámites para que sea posible el regreso a la Hispanidad».

Sin gastronetas

Montaño asegura que el servicio de autobús urbano hasta el recinto ferial, que ha comenzado recientemente, «no está dando resultado, la gente continúa sin ir», y siguen sin instalarse las gastronetas que se prometieron para dotar de servicios de hostelería al mercadillo en el Berrocal y que quizás habrían contribuido a evitar la situación por la que atraviesan los ambulantes.

«En esta difícil situación en la que nos encontramos pedimos un SOS al Ayuntamiento, tenemos que volver a la Hispanidad, no podemos continuar con pérdidas, tenemos que comer», resume.

De hecho, concluye Montaño, «ya le hemos dicho a Escanilla que si 40 puestos tienen que ir al aparcamiento de la Coronación que no pondremos ninguna pega, que ellos decidan cuáles y que lo aceptaremos; nuestro objetivo prioritario es volver, abandonar el recinto ferial del Berrocal y poder trabajar como lo estábamos haciendo».