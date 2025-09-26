La plantilla del Sociosanitario de Plasencia avala la ampliación del centro y rechaza las críticas de Feafes

Un total de 145 trabajadores del Centro Sociosanitario de Plasencia han hecho público un comunicado en el que avalan la necesidad de ampliar y modernizar ... las instalaciones. El escrito, firmado por la mayoría de la plantilla, muestra su «más firme repulsa y oposición» al posicionamiento expresado por la Federación Extremeña de Asociaciones de Familiares y Personas con Trastorno Mental (Feafes Salud Mental Extremadura), que recientemente se pronunció en contra del proyecto.

El pasado 12 de septiembre, Feafes difundió un comunicado en el que calificaba de «profundamente preocupante» que la Junta de Extremadura vaya a destinar cerca de 10 millones de euros para ampliar el Centro Sociosanitario placentino. La entidad consideraba que esta inversión supone «reforzar estructuras que consolidan el encierro y la marginación» en lugar de impulsar «recursos comunitarios de calidad, cercanos a las personas».

Además, el presidente de la federación, Antonio Lozano, aseguraba en ese comunicado que «invertir en un macrocentro no supone avanzar, sino perpetuar un modelo institucional del que se suponía que estábamos saliendo». A juicio de Feafes, esta decisión «condena a Extremadura a mantener un proyecto asistencial alejado del modelo de atención comunitaria».

Comunicado conjunto

Frente a esta visión, los trabajadores del centro han respondido con un comunicado conjunto, en el que lamentan que Feafes haya trasladado a la opinión pública una posición contraria «sin haber mantenido un diálogo previo con los profesionales del centro ni con los representantes sindicales, lo que demuestra una falta de respeto y consideración hacia quienes trabajamos diariamente por el bienestar de las personas atendidas».

El personal rechaza que la ampliación suponga un retroceso en el modelo de atención. En su comunicado aseguran que las afirmaciones de la federación, que hablan de una perpetuación de un modelo institucional y una consolidación del encierro y la marginación, son «profundamente injustas y desinformadas». Defienden que la actuación «no busca aislar ni estigmatizar, sino dignificar las condiciones de vida de los residentes, mejorar los espacios de trabajo de los profesionales y adaptar las instalaciones a los estándares actuales de calidad, accesibilidad y humanización».

El plan, aprobado por el Ayuntamiento y respaldado por la Junta, contempla la construcción de un nuevo edificio de más de 6.900 metros cuadrados, con unidades de larga estancia, hospitalarias para discapacidad intelectual grave y comunitarias. Para los trabajadores, la iniciativa refuerza el derecho de los usuarios a recibir una atención adaptada a sus necesidades. «Rechazamos la idea de que esta ampliación contradiga los principios de atención comunitaria. Muy al contrario, creemos que la coexistencia de recursos institucionales y comunitarios es necesaria y complementaria, especialmente en una región como la nuestra, donde las necesidades sociosanitarias son crecientes y diversas», subrayan.

El comunicado incide además en que el nuevo edificio permitirá «reforzar la atención sociosanitaria en la ciudad y su entorno, así como garantizar la estabilidad laboral y fomentar la creación de empleo en la provincia».

Los trabajadores plantean tres exigencias concretas en su escrito. La primera, que Feafes «reconsidere públicamente su postura y reconozca el valor del proyecto como herramienta de mejora integral». La segunda, que la Junta «mantenga firme su compromiso con la ampliación del centro, tal como ha sido aprobado por los órganos competentes». Y, finalmente, que se abra «un canal de diálogo real y respetuoso entre todas las partes implicadas, incluyendo a los trabajadores, para construir juntos un modelo sociosanitario más justo, moderno y eficaz».