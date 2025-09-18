HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un momento de la concentración que ha tenido lugar este miércoles en la Plaza Mayor. Hoy

La plantilla municipal de Plasencia sigue reclamando reuniones para lograr una catalogación equitativa

Unos setenta empleados se han concentrado frente al consistorio para exigir que el presupuesto incluya una partida específica para toda la plantilla

Juan Carlos Ramos

Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:44

Unos setenta trabajadores del Ayuntamiento de Plasencia se han concentrado este miércoles frente al balcón consistorial para exigir una catalogación que se aplique a toda la plantilla. Los empleados denuncian que hasta ahora esta medida solo se ha aplicado a un colectivo específico.

Por segunda vez, una representación de la Asamblea ha solicitado una reunión con los responsables municipales, sin haber recibido respuesta. Según los trabajadores, aunque el equipo de gobierno se ha comprometido a aplicar los resultados de la catalogación con efectos del 1 de julio de 2025, «la realidad es que no existe dotación presupuestaria ni avances concretos desde el inicio de las movilizaciones».

Los empleados reclaman que el presupuesto municipal, cuya aprobación está prevista para finales de año, incluya una partida específica que permita llevar a cabo una catalogación «seria y completa». Sin esa previsión, advierten, «resultará imposible abordar el proceso de manera efectiva».

El concejal de Recursos Humanos, Álvaro Astasio, declaró a los medios de comunicación que únicamente negociaría con las centrales sindicales. Sin embargo, los trabajadores sostienen que «hasta la fecha no se ha producido ningún progreso en ese sentido», lo que genera «dudas respecto a las verdaderas intenciones del equipo de gobierno».

En consecuencia, la plantilla municipal ha decidido, por amplia mayoría, mantener las movilizaciones hasta lograr «compromisos firmes y concretos» por parte de las autoridades locales.

