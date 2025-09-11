La plantilla municipal del Ayuntamiento de Plasencia traslada sus protestas laborales al último pleno

La plantilla municipal del Ayuntamiento de Plasencia ha llevado sus protestas a la última sesión plenaria. Durante la primera intervención del alcalde, Fernando Pizarro, ... a las once de la mañana, hasta veinte trabajadores se pusieron en pie y le dieron la espalda en señal de rechazo a la falta de avances en sus demandas laborales.

La protesta forma parte de las movilizaciones que se vienen celebrando desde el pasado mes de junio y que, según ha confirmado la asamblea de trabajadores, continuarán todos los miércoles frente al consistorio. El colectivo denuncia que, aunque se ha aplicado la catalogación con efectos desde el 1 de julio, «no existe un presupuesto asignado» ni medidas concretas, lo que consideran «promesas vacías con el fin de desactivar las protestas». También advierten de que la catalogación de la Policía Local se realizó «en virtud de un acuerdo con el alcalde», mientras que para el resto de departamentos se plantea recurrir a una empresa externa, lo que podría generar «criterios diferenciados». La asamblea recuerda además que la solicitud de reunión presentada el 1 de julio sigue sin respuesta, lo que interpretan como «falta de disposición para el diálogo directo».

El PSOE de Plasencia expresó su respaldo a los trabajadores a través de un comunicado publicado el 9 de septiembre, en el que lamenta que «el equipo de gobierno sigue sin dar respuestas. Ni medidas, ni presupuesto, ni voluntad política: solo promesas vacías». Los socialistas consideran «especialmente preocupante» que se apliquen criterios distintos según el colectivo, lo que, a su juicio, «genera desigualdad y malestar».

Solicitud de reunión

En la misma línea, el concejal de Unidas Podemos, Gonzalo Torre, pidió en el último pleno que el concejal de Recursos Humanos acepte la solicitud de reunión planteada por la asamblea de trabajadores, al considerar que sería «positivo y bueno para normalizar las relaciones laborales (...) que se puedan mantener fuera de esos foros más formales esas reuniones y esa negociación».

Por su parte, el concejal de Recursos Humanos, Álvaro Astasio, ha defendido en las últimas semanas que el proceso de catalogación comenzó con la Policía Local y que se extenderá después al resto de departamentos.