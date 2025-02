Pizarro: «Tenemos que pasar a la acción, los placentinos no somos extremeños de segunda» El alcalde convoca a organizaciones empresariales y sociales «para alzar la voz y acordar qué hacer ante al aislamiento ferroviario»

Ana B. Hernández Lunes, 27 de junio 2022, 12:26 | Actualizado 19:47h.

La eliminación de la mitad de las conexiones que Plasencia tenía con Madrid antes de la pandemia llevó al Ayuntamiento a convocar a organizaciones empresariales y sociales para plantear una queja conjunta. Una especie de pacto local por el ferrocarril que el alcalde, Fernando Pizarro, acaba de anunciar que volverá a convocar. El motivo, la última decisión adoptada por Renfe que excluye a Plasencia de la alta velocidad, puesto que el tren rápido extremeño no parará en la estación de la ciudad. «Los placentinos y los habitantes del norte extremeño, un territorio con 200.000 habitantes, tendremos que ir a Monfragüe a cogerlo», ha recordado esta mañana el primer edil.

Renfe ha explicado que el diseño de la nueva línea Plasencia-Badajoz «aconsejó que los trenes de Larga Distancia (Alvia e Intercity) no paren» en la capital del Jerte, ya que es una estación que en el argot ferroviario se define como 'terminal no pasante'. Dicho de otro modo, si esos trenes Alvia e Intercity tuviesen que parar en Plasencia, las circulaciones tendrían que llegar hasta allí y volver a retroceder para continuar, lo que incrementaría el tiempo de viaje total en 33 minutos, con el consiguiente perjuicio para los viajeros de Cáceres, Mérida y Badajoz, «que concentran el grueso de la demanda».

«Los placentinos no somos extremeños de segunda», ha respondido Pizarro. «Estamos a favor de que el nuevo tren facilite la llegada a Madrid de quienes residen en otras ciudades de la región, pero no que nos perjudique a nosotros». Por eso, ha insistido, «tenemos que pasar a la acción, porque esto no es una cuestión política, sino un asunto que ha generado críticas por parte de la sociedad en su conjunto, porque es una decisión que ahonda en el aislamiento ferroviario al que se nos viene sometiendo desde 1984 por parte del PSOE».

Y en la actualidad, a pesar de las explicaciones de Renfe, que también ha dicho que con los trenes de Media Distancia y Regionales, la ciudad aumenta la oferta hacia Sevilla, el resto de ciudades extremeñas y Madrid, «lo cierto es que no se puede ir no ya a Madrid a hacer una gestión y volver en el día, sino que tampoco es posible hacerlo en Mérida por los horarios que hay».

Al igual que el PP, también Unidas Podemos, organizaciones empresariales como Ceade y el Círculo Placentino, turísticas como Altup y vecinales como Avepla han expresado su malestar porque Plasencia quede fuera del primer tren rápido extremeño y han pedido a Renfe que rectifique su decisión.

La agrupación de asociaciones vecinales de Plasencia (Avepla) ha sido la última en sumarse. «Manifestamos nuestra repulsa por esta discriminación que no solo afecta a Plasencia sino que perjudica a todo el norte de Extremadura que tiene como capital natural a esta ciudad y su única estación, sumando una población de más de 200.000 habitantes».

Desde su punto de vista, «es de traca que para la foto inaugural se utilice a Plasencia solo para eso y que, para coger y bajarse del tren, tengamos que hacerlo a 14 kilómetros en una estación vacía en medio del campo. Todo un despropósito».

Por eso, adelanta, «esta agrupación vecinal se unirá a cuantas iniciativas se promuevan para revertir este contrasentido que perjudica a todos los habitantes del norte de Extremadura».

