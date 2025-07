Pizarro exige una solución «urgente» tras el nuevo parón de la depuradora

El Ayuntamiento de Plasencia ha reaccionado con preocupación tras conocerse que Acciona ha solicitado una «suspensión total temporal de los trabajos» en el proyecto ... de ampliación y mejora de la depuradora de aguas residuales. La empresa alega «circunstancias sobrevenidas que causan una imposibilidad de ejecución del proyecto» tal y como fue aprobado inicialmente.

El alcalde, Fernando Pizarro, mostró su malestar por esta nueva paralización. Recuerda que «esta obra ha tenido problemas desde el principio» y lamentó que la situación actual «nos deja en una posición de franca debilidad como Administración». Pizarro crítico la gestión del proyecto desde sus orígenes, subrayando que «uno de los problemas mayores de esta obra es que no se definió bien desde el principio, y la Confederación Hidrográfica del Tajo se decantó por una ampliación supuestamente más barata, pero lo barato siempre sale caro».

Según reconoció, mantuvo una conversación con el delegado del Gobierno para analizar la raíz del problema, pero subrayó que el Ayuntamiento no tiene capacidad de intervención en las negociaciones entre la empresa, la CHT y el Ministerio.

Un plan imprescidible

Pizarro recalcó la importancia de este proyecto, declarado de interés por la Unión Europea, para resolver las necesidades de depuración de Plasencia, especialmente en relación con los colectores del río Jerte. «Ahora nos encontramos con que el problema es mayor que al principio», advirtió.

El alcalde ue tajante al señalar que «las multas las paga el consistorio» en caso de incumplimientos ambientales, pero dejó claro que no asumirán responsabilidades que no les corresponden. «Nosotros no lo vamos a permitir cuando es una negligencia de quien sea, pero desde luego nuestra no».

En cuanto a las posibles salidas, Pizarro explicó que se barajan dos opciones: rescindir el contrato y reiniciar el proceso –lo que alargaría considerablemente los plazos– o bien ceder a la presión de la empresa.

Pese a todo, aseguró que el equipo de gobierno seguirá adelante con la adjudicación del servicio de agua. «No podemos paralizar un proceso que es uno de los servicios más importantes de la ciudad». También reconoció que la situación de la depuradora dificultó la definición del pliego de condiciones del contrato, especialmente en lo relativo a los aspectos económicos ligados a su gestión.