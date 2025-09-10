HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Pizarro apoya adecentar la Puerta Talavera con un mural

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:49

Fernando Pizarro, en una intervención durante el primer pleno del nuevo curso político, respaldó la propuesta publicada en redes sociales por el grupo municipal ... socialista para instalar un gran mural con el dibujo de la muralla de la ciudad en la medianera que ha quedado al descubierto tras el derribo del Bar Chiquete, situado junto a la Puerta de Talavera. La iniciativa pretende mejorar la imagen de uno de los accesos más transitados al casco histórico, donde el derribo del inmueble ha dejado un hastial desnudo y poco atractivo.

