Pizarro apoya adecentar la Puerta Talavera con un mural

Fernando Pizarro, en una intervención durante el primer pleno del nuevo curso político, respaldó la propuesta publicada en redes sociales por el grupo municipal ... socialista para instalar un gran mural con el dibujo de la muralla de la ciudad en la medianera que ha quedado al descubierto tras el derribo del Bar Chiquete, situado junto a la Puerta de Talavera. La iniciativa pretende mejorar la imagen de uno de los accesos más transitados al casco histórico, donde el derribo del inmueble ha dejado un hastial desnudo y poco atractivo.

El alcalde confirmó que la propuesta ha sido bien acogida y se estudiará su integración en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI), con el aval de los técnicos municipales. El regidor recordó que la ordenanza municipal de ornato y decoro ampara este tipo de actuaciones, orientadas a adecentar fachadas y medianeras visibles desde la vía pública.

Además, señaló que la Junta de Extremadura se encargará de consolidar y limpiar el lienzo de muralla descubierto tras la demolición, tal como ya ha hecho en otros tramos del recinto amurallado. El mural se plantea como una solución estética provisional, hasta que puedan acometerse los derribos previstos en esa zona, y también como una forma de reforzar la identidad patrimonial de la ciudad.