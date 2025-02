La perrera municipal de Plasencia está desbordada

Es lunes y Salud Mateos sonríe mientras recibe a los usuarios de Fedapas (discapacitados auditivos), que han decidido empezar la semana visitando a los perros ... de la Protectora de Animales Refugio de Plasencia. Cuando acabe la vista, la presidenta de la perrera gestionará el traslado de varios galgos a Bélgica. Y entre medias, pergeñará ideas para intentar que los animales que hospeda entre las paredes de sus módulos no se encuentren absolutamente hacinados.

La protectora tiene capacidad para 60 perros, pero en las instalaciones de la finca de Capote están más cerca de los 90 que de los 80. Es decir, la capacidad se encuentra alrededor del 150% de su capacidad. Una situación agravada tras la recogida de 17 perros la semana pasada, nueve de ellos cachorros. La propia protectora lanzaba la voz de alarma en un post de Facebook publicado el sábado: «La situación del refugio está siendo muy difícil en estos momentos, ya que no contamos con ningún sitio libre para poder ubicar a los perros que pudieran aparecer. Todos sabéis la problemática que supone tener tan lleno el refugio. La falta de espacio hace que los animales estén más estresados, nerviosos y que se puedan morder. Además, aumenta el gasto económico con facturas veterinarias, de pienso y de leche para los cachorros, lo que hace que nuestra situación se vuelva insostenible». A través de su página de Facebook, hay vías para realizar donaciones.

Si bien es cierto que este escenario se repite de forma periódica, también lo es que esta situación es más delicada que las anteriores. «Es extremadamente mala, pero se remonta a principios de año. Estamos recogiendo más perros que años anteriores. Hemos llegado a recoger un número que nunca antes había conocido. Incluso, estos días han dejado abandonado en el mismo Capote una camada de cachorros con sus padres», lamenta Salud Mateos.

El discurso en torno a las soluciones del problema sigue siendo el mismo año tras año, pero la concienciación sigue sin calar en un buen segmento de la población. «Los perros no se pueden abandonar cuando tienes un problema, son uno más de la familia. Hay que tenerlos para toda la vida. Y también hay muchos perros de caza que, si no valen, los dejan tirados. La Administración central debería poner más énfasis a la hora de denunciar o de imponer una ley que se cumpla. Intentar conseguir que un perro tenga una nueva vida supone mucho trabajo y mucho dinero. Y hay que tener claro que llevar un animal a una protectora o a un refugio supone abandonar igualmente, aunque con ello quieran lavar su conciencia», dice la presidenta, que pide un mayor control de la castración para prevenir la sobrepoblación, además de exigir vigilancia en chips y perreras y criadores ilegales: «Si todo el mundo no trabaja en esa dirección, no llegamos a ningún sitio».

A nivel particular, las necesidades más acuciantes del refugio de Plasencia pasan por conseguir pienso o leche para cachorros y ayuda económica para arreglar módulos deteriorados. Solo cuenta con una subvención del Ayuntamiento de Plasencia de 30.000 euros y «este dinero no da dinero para atender a más perros», señala de forma taxativa.

En nómina, hay un solo trabajador, que es el que da de comer a los perros. Todos los demás son voluntarios, incluida Salud Mateos. La mayoría de ellos se acerca el sábado para llevar comida a los animales y sacarlos a caminar un rato. Es, a veces, su único paseo de la semana. «El estrés que acumulan es importante. Los jueves y los viernes hay que mantenerlos a raya, porque hay alguna pelea. Ellos tienen muy interiorizado el paso del tiempo y, antes de los sábados, ya se ponen nerviosos», reconoce la responsable del refugio.

Y a pesar de no poder acoger a más perros, la Protectora de Animales Refugio de Plasencia pone todo lo que está en sus manos para que tengan cierta calidad de vida: «No podemos amasar animales en pequeños compartimentos para que se hieran, para que se muerdan o para que se maten. Y no se sacrifican. Buscamos todas las opciones posibles: alargamos los plazos, agilizamos el traslado a otros países europeos, llamamos a casas de acogida… Lo malo es que no se pueden transferir a otras ciudades, ya que el problema de saturación es generalizado en toda España».