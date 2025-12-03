Patricia de la Calle presenta su novela

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

J. C. R. La escritora y comunicadora placentina Patricia de la Calle presentará su novela, ‘Cuando escribíamos postales’, hoy a las 18.30 horas en la librería La Puerta de Tannhäuser. La presentación estará abierta al público hasta completar aforo; quienes lo deseen podrán reservar su ejemplar con dedicatoria.

Patricia de la Calle combina su formación en marketing bilingüe con una trayectoria como especialista en comunicación, community management y creación de contenido. Además, impulsa el proyecto ‘Se buscan lectores’, orientado a fomentar la lectura y dinamizar comunidades de lectores.