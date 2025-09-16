El parque de La Isla de Plasencia cierra por las mañanas por el apeo de grandes árboles
El recinto permanecerá inaccesible de 07.45 a 14.30 horas los días 17, 18 y 19 de septiembre para garantizar la seguridad durante las labores
J. C. R.
Plasencia
Martes, 16 de septiembre 2025, 15:25
El parque de la Isla de Plasencia permanecerá cerrado al público durante las mañanas de los días 17, 18 y 19 de septiembre, en un ... horario comprendido entre las 07.45 y las 14.30 horas, debido a la realización de trabajos de apeo de varios árboles de gran tamaño. La medida responde a motivos de seguridad, ya que las labores implican el uso de maquinaria pesada y la manipulación de ejemplares que, por su altura y dimensiones, requieren una intervención controlada.
Desde el Ayuntamiento se ha informado de que estas actuaciones resultan necesarias para garantizar tanto la seguridad de los visitantes como la conservación del entorno, evitando posibles riesgos derivados de ramas en mal estado o árboles afectados por enfermedades. Aunque los cortes se producirán en horario matinal, el parque volverá a abrir sus puertas por las tardes, permitiendo a vecinos y turistas disfrutar de uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad.
