La pandemia aligera de casos pendientes los juzgados de Plasencia excepto en el penal

La pandemia de covid-19 que obligó a paralizar buena parte de la actividad de los tribunales españoles y a suspender vistas en todo el país, ha servido para aligerar de casos en trámite los juzgados placentinos, según la última estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Al acabar el tercer trimestre de este año, los siete juzgados con sede en la ciudad (uno social, otro penal y cinco de primera instancia e instrucción, todos ellos mixtos) sumaban 2.434 procedimientos pendientes, frente a los 3.202 que había en la misma fecha de 2019, cuando el coronavirus no había dado señales de vida, o al menos casi nadie en Europa las había advertido. Traducido a porcentaje, es un descenso del 24 por ciento, uno de los mayores de entre los 21 partidos judiciales que tiene Extremadura. En concreto, solo superan esta tasa en Logrosán, Coria y Mérida, que registran disminuciones del 50, el 46 y el 33 por ciento, respectivamente.

Esta mejoría en la situación general de los juzgados de la ciudad no es, sin embargo, compartido por todas las jurisdicciones. La recopilación del órgano de gobierno del poder judicial ratifica que Plasencia tiene un problema con el ámbito penal. No es una realidad nueva, sino algo ya conocido. Pero mientras que el parón de actividad ha permitido a las demás jurisdicciones aliviar la carga de trabajo pendiente, en la penal ha ocurrido al revés. Y ello a pesar de que en los últimos dos años se ha registrado a escala nacional y con carácter general un descenso de la actividad en este ámbito, en particular de los asuntos ingresados.

Menos delincuencia

El motivo es una rebaja de los índices de delincuencia, consecuencia de las restricciones a la movilidad ciudadana que han acompañado a los distintos estados de alarma decretados por el Gobierno desde marzo del año pasado con el objetivo de contener la incidencia del coronavirus.

Sin embargo, este factor favorable a una rebaja de los procedimientos en trámite no se ha notado todavía en el único penal placentino, que arrastra tal cantidad de trabajo pendiente que aún hoy sigue despachando asuntos iniciados hace varios años.

Al finalizar el tercer trimestre del ejercicio en curso, este tribunal tenía 324 asuntos esperando su turno, mientras que dos años antes eran 187. Esto significa que en ese tiempo, los procedimientos pendientes han subido un 73%. El porcentaje contrasta con la evolución registrada en las otras jurisdicciones del partido judicial: 27% de descenso en los juzgados de primera instancia e instrucción que conocen de los asuntos civiles, 31% en estos mismos pero del ámbito penal, 68% en el de violencia contra la mujer penal y un 117% en el que trata estos mismos procedimientos pero en el orden civil.

En la situación del penal hay que tener en cuenta que atiende no solo los casos de su partido judicial, sino también los de Navalmoral de La Mata y Coria, que no disponen de un juzgado de este ámbito. De hecho, la petición de un segundo juzgado penal para Plasencia es una reclamación que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura eleva al Ministerio cada año desde hace ya varios. Hasta el momento, esas solicitudes no han sido atendidas.

En líneas generales, la situación del partido judicial es mejor que la del común de la justicia regional. Al menos eso dicen tres tasas clave para tomarle temperatura a los tribunales. La de resolución (asuntos resueltos en relación con los ingresados) era de 0,98 al acabar el tercer trimestre de este año, frente a 0,98 en el conjunto de la región. La de pendencia (procedimientos pendiente en relación con los resueltos), de 1,38 frente al 1,95 autonómico. Y por último, la de congestión, que se obtiene ponderando causas pendiente, registradas y resueltas, era de 2,97, mientras que la extremeña ascendía a 2,58, según el CGPJ.