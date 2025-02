«He pagado más de 5.700 euros por la luz; esto es inviable para cualquier negocio»

ANA B. HERNÁNDEZ Miércoles, 21 de septiembre 2022, 07:02 | Actualizado 11:34h. Comenta Compartir

«Cuando vi la factura, pensé que estaba mal, que se trataba de un error porque no me podía creer un incremento tan descomunal, pero no es así; he pagado en agosto más de 5.700 euros de luz, esto es inviable para cualquier negocio», ... afirma el hostelero de Plasencia Tomás Doncel.

Su factura de la luz el pasado mayo ascendió a 1.300 euros, en junio subió a 3.400 euros y en julio se mantuvo la cantidad, «aunque cerramos quince días por vacaciones». Agosto es el mes de verano que Casa Tomás ha permanecido entero abierto y «he pagado 5.760 euros por la luz», detalla. Un gasto que no tiene nada que ver con el que este restaurante asumió en agosto de 2021. «Hace justo un año la factura fue de 1.750 euros, nada que ver con la que he tenido que hacer frente ahora; estos incrementos son inasumibles para cualquier negocio«, insiste. Noticia Relacionada Plasencia estudia qué edificios pueden albergar placas solares para avanzar en el autoconsumo ANA B. HERNÁNDEZ De hecho Antonio Domínguez, propietario del Gredos y representante del sector de hostelería en la Federación Empresarial Placentina (FEP), asegura que «si esta situación no se corrige, muchos negocios cerrarán porque estos gastos no se pueden mantener; el tope del gas que se ha incluido en la factura la ha duplicado cuando menos en todos los casos». El tope del gas por la llamada 'excepción ibérica' aparece en algunas facturas como 'cargos normativos' y es el extra con el que se están encontrando muchos ciudadanos, porque las comercializadoras han comenzado a incluir en las facturas el importe a pagar a las eléctricas como compensación por topar el gas. Ampliar Concepto de 'cargos normativos' que aparece en la factura del pasado agosto. ANDY SOLÉ «Se está dando la circunstancia de que se está pagando más por la luz que por el alquiler, realmente la situación es insostenible», señala igualmente Emilio Valencia, al frente del Español. «Tenemos extractores de humos, cámaras frigoríficas, hornos, freidoras industriales, aparatos de aire acondicionado... Lo cierto es que tenemos que pagar la luz, que es un gasto obligatorio del que no podemos prescindir porque, si no, no podemos trabajar». Por el momento, reconocen los consultados, el aumento de la facturación en sus negocios les está permitiendo hacer frente al incremento de estas facturas. «Hemos trabajado bien en la primavera y durante el verano, agosto ha sido un mes bueno, la noche abierta fue un bombazo y lo cierto es que este año estamos notando y mucho Las Edades el Hombre», explica el propietario del Español. Noticia Relacionada La construcción del segundo parque eólico de Plasencia arranca el próximo martes REDACCIÓN «Es así pero, especialmente, para los negocios del centro, los de los barrios no lo estarán notando tanto y si, además, el local es de alquiler, el incremento de la luz, unido a los otros muchos que hay, hace inviable continuar con el negocio», opina Antonio Domínguez. «Si la situación no cambia, si estos altos gastos se mantienen, abocarán a muchos al cierre». Y aunque algunos hosteleros ya han subido los precios de algunos productos, «entendemos que este no es el camino porque los ciudadanos están igual, haciendo frente a una subida constante del precio de todo», coinciden los consultados. «Pero si no se quita ese tope del gas, esos cargos normativos, no vamos a aguantar», reitera Antonio Domínguez. «Estos precios, unidos a los de alimentos y bebidas porque todos han subido, nos están matando», concluye Emilio Valencia, que recuerda que «son muchas las familias que viven del sector hostelero en esta ciudad».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Electricidad

Plasencia