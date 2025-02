Paco Santos será el pregonero de las ferias de Plasencia

Cuarenta años de carrera bien merecen un broche. Y aunque su carrera, a buen seguro, seguirá contando con numerosos episodios, el que va a escribir ... el próximo 7 de junio será uno de los más importantes. Ese día, Paco Santos realizará el pregón de las ferias desde el balcón del Ayuntamiento. Un momento, según decía el dj y animador, que será emocionante para él y para su familia.

«Quiero agradecer la confianza que han depositado en mí para esta tarea, que he aceptado encantado. Es, al mismo tiempo, una satisfacción y una responsabilidad. La noticia ha sido muy bien recibida, tanto en mí como en mi familia, aunque todavía no sé cómo voy a enfocar el pregón. Se me relaciona por la fiesta y la música, así que será algo que tenga que ver con eso», decía Paco Santos en el acto de presentación del nuevo pregonero y del programa musical de las ferias.

Un programa donde el propio Paco Santos será protagonista, ya que el sábado de ferias (de 20.30 a 23.30, en la Plaza Mayor) dirigirá un festival enmarcado en grandes éxitos de los 80 y los 90 y que se llevará a cabo mediante sesiones de dj y de artistas placentinos en directo. «Será un montaje espectacular, con una gran iluminación y muchos regalos, y donde la gente podrá interactuar con nosotros», anticipaba Paco Santos.

El próximo pregonero ha estado acompañado por David Dóniga, concejal de Festejos, que ha adelantado el programa musical de las ferias. Arrancará el miércoles 7 de junio con el pregón (21.00) y los fuegos artificiales en el parque del Cachón (22.00). Una hora después, a las 23.00 en la Plaza Mayor, tendrá lugar el concierto de las Nancys Rubias que lidera Mario Vaquerizo.

El jueves será el primero de los tres días que las charangas llevarán a cabo sus pasacalles, desde las 13.00 hasta las 16.00, tanto en la zona centro como en otros barrios de la ciudad. Y a las 22.30, en la Plaza de Toros, se celebrará el ya anunciado concierto de Camela. «Hay ya 700 entradas vendidas», decía David Dóniga.

El viernes, el programa musical estará protagonizado por la sesión de 'dj's' que un año más se desarrollará en la Plaza Mayor desde las 21.00 a las 01.30. Participarán el placentino Dani Serra, el cacereño Cristian Deluxe y la mediática Sofía Cristo.

Ya el sábado, los actos musicales se cerrarán con el festival de los 80 y los 90 dirigido por Paco Santos (de 20.30 a 23.30 en la Plaza Mayor) y un concierto de Triana, en un espectáculo basado en las canciones del grupo más influyente del rock andaluz.