Ha estado tres años como Secretario General del PSOE de Plasencia y, tras su victoria en las primarias, estará al frente del partido, al menos, ... otros cuatro años más. Se impuso por solo siete votos a la candidatura de Jesús Muñoz. Tras el deportivo apretón de manos, Alfredo Moreno reclama ahora unión en la agrupación para tratar de recuperar la alcaldía en las municipales de 2027, 16 años después decir adiós al último alcalde socialista de la ciudad.

–¿Qué balance hace del proceso?

–Muy positivo. Para nosotros, los procesos de Primarias son una fiesta de la democracia. Estamos contentos, porque tuvimos una afluencia del 75%. Eso significa que el PSOE de Plasencia está más vivo que nunca. También estoy muy orgulloso, además de por la participación, porque la militancia mayoritariamente me haya vuelto a elegir. Eso significa que el proyecto que llevamos a cabo les gusta. Hacía mucho tiempo que no teníamos tanta continuidad en un colectivo local. Eso lo que hace es asentar la política del partido para tratar de estar en la mejor situación dentro de dos años, para poder gobernar y poder revertir la situación actual de la ciudad, en la que no se invierte, en la que cada vez estamos peor de limpieza, en acerados, en asfaltados…

–¿Esperaba tanta igualdad en la votación final?

–Sí. Jesús Muñoz y yo nos conocemos desde hace más de cuarenta años. Coincidimos trabajando en Caja Plasencia, en Caja Extremadura y luego en Liberbank. Y no solamente somos compañeros de partido o compañeros de trabajo, sino que somos amigos. Tanto el suyo como el mío son dos proyectos muy parecidos, así que es lógico que haya habido compañeros que hayan decidido apoyar a un proyecto o a otro. La diferencia es muy poca. Al final el objetivo, es el mismo. El objetivo es situar al partido en disposición de ganar en 2027. Una vez que termina la votación, todos nos ponemos la misma camiseta, que es la camiseta del PSOE, y a trabajar todos a una.

–¿Qué le dijo Jesús Muñoz al acabar el recuento final?

–Nos dimos un abrazo y me dio la enhorabuena. Me dijo que estaba a mi disposición para lo que necesitara. Es lo que hacemos entre compañeros.

–Es decir, que el proceso ha transcurrido con deportividad, ¿no?

–Totalmente, por supuesto. Eso siempre.

–En la lista de su candidatura, ¿hay alguna gran novedad?

–La única novedad es que antes teníamos una Ejecutiva de 30 personas y era quizá un poco difícil de manejar. Hemos reducido esa Ejecutiva y ahora somos 19, de las que 15 vienen de la anterior. Son las personas de máxima confianza y con las que más hemos trabajado. Y luego han entrado cuatro personas más. Son Roberto Rubiolo, el concejal del Ayuntamiento, que no estaba en la Ejecutiva. Carmen Blázquez, una persona histórica del partido, con experiencia. Ha entrado Javier Garcinuño, que fue senador también del partido. Y ha entrado Carlos de la Calle, que es una persona conocedora de temas de comunicación que va a ser muy importante para nuestro nuevo proyecto.

–¿Cuáles van a ser las líneas de trabajo en estos próximos años?

–Acabamos de terminar los procesos internos del partido, tanto a nivel regional, como provincial, como local. Y el balance es para estar muy satisfechos, sobre todo por la presencia que tenemos de compañeras y compañeros en los diferentes órganos. Plasencia va a tener mucha más voz a nivel provincial y a nivel regional para poder elevar todas las reivindicaciones que tenemos en nuestra ciudad. Nunca Plasencia ha tenido tanta representación en esos órganos. En estos próximos dos años, el objetivo número uno es colocar al partido de tal manera que podamos llegar a conseguir la alcaldía en las próximas elecciones municipales. El trabajo de estos dos años va a ser trasladar a la ciudadanía el mensaje claro de que estamos preparados y de que tenemos un proyecto común para revertir la situación actual.

–¿La oposición hacia el equipo de gobierno va a ser del mismo talante?

–Lo iremos viendo sobre el camino. Cristina Corral y yo llevamos ya casi seis años en la oposición y sabemos perfectamente cuáles son los errores que ha cometido el equipo de gobierno. Sabemos cuáles son los problemas que tiene Plasencia y en dónde ha fallado. Y sabemos dónde tenemos que trabajar para conseguir las reivindicaciones históricas de esta ciudad.

–¿La mano está tendida para trabajar conjuntamente con la otra candidatura?

–Por supuesto. De hecho, en la legislatura anterior, aparte de la Ejecutiva local, teníamos una serie de grupos de trabajo a nivel de infraestructura, de turismo, de cultura… En todas han participado miembros de la agrupación. Y ahora será lo mismo. Pronto se empezarán a crear esos grupos de trabajo. Es cuestión de todos el trabajar por el bien común.

–En ambas candidaturas, no había demasiada gente joven...

–Bueno, de las dos candidaturas, la que tenía la edad media más baja era la nuestra. Pero sí que es verdad que a la gente joven le cuesta entrar en esto. Y es una batalla que tenemos que afrontar. Tenemos que convencer a la ciudadanía de que nuestro proyecto es bueno y no solamente implica hablar a la gente mayor, también a la gente joven. Tenemos que trabajar mucho en ese sentido para que la gente joven apueste por nosotros.

–¿Le dijeron algo los secretarios provincial y regional del PSOE tras su victoria?

–El provincial, al final de la asamblea, estuvo con nosotros. Me dio la enhorabuena y se puso a mi disposición. Ya hemos hablado de proyectos de futuro para esta agrupación. Y con el secretario regional también estuvimos charlando un rato. Y lo mismo, a partir de ahora lo que toca es trabajar para, dentro de dos años, estar en la mejor situación para poder gobernar en esta ciudad.

–¿Y el alcalde Pizarro le dio la enhorabuena?

–Sí, sí, sí. Cosa que le agradezco, lógicamente.