El obispo de Salamanca, en el Encuentro de Hermandades de Plasencia
J. C. R.
PLASENCIA.
Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00
El obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo, José Luis Retana, que dirigió la Diócesis de Plasencia entre 2017 y 2021, será el protagonista del ... XXIX Encuentro Diocesano y Jubileo de Hermandades y Cofradías que se celebrará este sábado de 11.00 a 18.00 horas.
Retana será el invitado de honor para impartir la formación jubilar a los cofrades, previa a la asamblea diocesana. Durante esta, los responsables de la Delegación abordarán distintos temas de actualidad y continuarán ofreciendo herramientas para mantener actualizado el registro de Hermandades y Cofradías.
La jornada jubilar culminará con la misa solemne y una procesión que se celebrarán a las 16.30 horas en la Catedral Vieja de Santa María. La eucaristía será presidida por el obispo de Plasencia, Ernesto Brotóns.
