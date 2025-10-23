El obispo de Salamanca, en el Encuentro de Hermandades de Plasencia

El obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo, José Luis Retana, que dirigió la Diócesis de Plasencia entre 2017 y 2021, será el protagonista del ... XXIX Encuentro Diocesano y Jubileo de Hermandades y Cofradías que se celebrará este sábado de 11.00 a 18.00 horas.

Retana será el invitado de honor para impartir la formación jubilar a los cofrades, previa a la asamblea diocesana. Durante esta, los responsables de la Delegación abordarán distintos temas de actualidad y continuarán ofreciendo herramientas para mantener actualizado el registro de Hermandades y Cofradías.

La jornada jubilar culminará con la misa solemne y una procesión que se celebrarán a las 16.30 horas en la Catedral Vieja de Santa María. La eucaristía será presidida por el obispo de Plasencia, Ernesto Brotóns.