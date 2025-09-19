El obispo de Plasencia felicita a la ciudad tras el reconocimiento nacional a su Semana Santa Según Ernesto Brotóns, la declaración del Gobierno de España premia siglos de devoción, cultura y tradición en la capital del Jerte

Juan Carlos Ramos Plasencia Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:55 Comenta Compartir

El obispo de Plasencia, Ernesto Brotons, ha felicitado a los placentinos después de que la Semana Santa de la capital del Jerte, considerada la más antigua de Extremadura, haya conseguido la declaración de fiesta de interés turístico nacional. A través de una carta dirigida a los fieles, Brotons ha expresado su alegría por este reconocimiento y ha querido unirse a la felicitación «a todos los que hacéis posible la Semana Santa en nuestra ciudad por este reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional».

El prelado ha recordado que, desde el siglo XIII, la Semana Santa placentina se vive como un acontecimiento que aúna emoción, tradición, cultura y fe: «Plasencia entera se funde en un único sentir (…) para contemplar y proclamar el misterio de un amor sin límites». Asimismo, ha destacado que la celebración supone un patrimonio humano, religioso, cultural y artístico que une a la ciudad y acoge también a los visitantes.

En su mensaje, Brotons ha agradecido el esfuerzo conjunto de instituciones, administraciones y personas que han trabajado para conseguir la distinción, con una mención especial al Ayuntamiento de Plasencia por impulsar la petición al Ministerio. También ha reconocido la labor de la Diputación, la Junta de Extremadura, las hermandades y cofradías, la Unión de Cofradías, el propio Obispado y el autor del mural alusivo a la Semana Santa, Brea.

El obispo ha concluido su felicitación mostrando gratitud «de verdad y de corazón» a todos los que hacen posible esta celebración, que, según sus palabras, contribuye a engrandecer la ciudad y a mantener viva una tradición que, como recuerda el lema de Plasencia, busca ser «para agradar a Dios y a los hombres».