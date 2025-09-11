HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 11 de septiembre, en Extremadura?
Algunos de los niños que participaban del cumpleaños observan la zona del desplome. J. C. R.

Nueve niños heridos al desplomarse una plataforma en una celebración de cumpleaños en Plasencia

Dos de ellos sufrieron lesiones de gravedad, uno de los cuales ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente a causa de una fractura de tobillo

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:41

Nueve niños de entre 5 y 10 años resultaron heridos en la tarde de este jueves después de que se desplomara una plataforma de la fachada trasera de un edificio ubicado en la calle Rodrigo Alemán, junto a las instalaciones de Placeat, mientras celebraban un cumpleaños. Se trata de una parcela de propiedad de la comunidad de vecinos.

El accidente se produjo en torno a las 19.00 horas, cuando los menores, que se encontraban sentados y jugando sobre una superficie que se creía maciza, cayeron al vacío tras venirse abajo la estructura. La caída, de aproximadamente tres metros, provocó que además les cayeran encima decenas de kilos de ladrillo y hormigón armado desprendidos de la plataforma.

Según los primeros informes, la causa del desplome fue el deterioro de las vigas que sostenían la superficie de cemento, completamente oxidadas y degradadas, que cedieron por el peso de los nueve niños.

La mayoría de los menores sufrió heridas superficiales como raspones, contusiones y rozaduras, aunque dos de ellos presentaron lesiones de mayor gravedad. Una niña sufrió una lesión en el codo, cuyo alcance está aún pendiente de valoración, mientras que otro niño tuvo una fractura en un tobillo que ha requerido de intervención quirúrgica.

Al lugar del siniestro acudieron varias ambulancias del servicio de emergencias 112 y patrullas de la Policía Local, que procedieron a evacuar a los heridos hasta el Hospital Virgen del Puerto.

Las autoridades han acordonado la zona y se espera que se realice una inspección técnica para determinar responsabilidades y evaluar el estado de la estructura del edificio.

