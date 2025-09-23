HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, en la visita a la sede del barrio este lunes. AYUNTAMIENTO

La nueva directiva del barrio de San Miguel de Plasencia prepara unas fiestas con cultura, música y deporte

El viernes se leerá el pregón de fiestas y, a continuación, comenzará una verbena con las actuaciones de Paco Santos, DJ Dani Serra y Blood Brothers

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 08:11

La nueva directiva del barrio de San Miguel afronta sus primeras fiestas patronales con un programa que se desarrollará durante toda la semana. Las calles y plazas del barrio acogerán actividades deportivas, culturales, religiosas y de convivencia vecinal.

Como ya es tradicional, habrá partidos de fútbol-sala hasta el miércoles. Ya el jueves, a las 17.00, se celebrará en la biblioteca de la asociación vecinal la actividad 'Juntos pintamos más', seguida de juegos de mesa a las 18.00 y una master class de baile a las 19.00 horas en la plaza del Ahorro.

El viernes, a las 17.00, se organizará un torneo de tute con inscripción previa. A las 21.00 se leerá el pregón de fiestas y, a continuación, comenzará una verbena con las actuaciones de Paco Santos, DJ Dani Serra y Blood Brothers.

El sábado, desde las 10.00 horas, se instalará un mercadillo solidario y saldrá la ruta en bici. A las 13.00 recorrerá el barrio la charanga El Golpe. A las 18.00 se celebrará un taller de batucada y a las 22.30 horas un concierto de la orquesta Evank+Flow seguido de DJs.

El domingo, a las 11.30, se iniciará la procesión, seguida de la misa a mediodía. A las 13.00 habrá un vino popular. Por la tarde, a las 18.00 horas actuará el grupo folklórico Chispa y a las 19.00, la Orquesta Municipal de Plasencia.

