La nueva directiva del barrio de San Miguel de Plasencia prepara unas fiestas con cultura, música y deporte El viernes se leerá el pregón de fiestas y, a continuación, comenzará una verbena con las actuaciones de Paco Santos, DJ Dani Serra y Blood Brothers

Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, en la visita a la sede del barrio este lunes.

La nueva directiva del barrio de San Miguel afronta sus primeras fiestas patronales con un programa que se desarrollará durante toda la semana. Las calles y plazas del barrio acogerán actividades deportivas, culturales, religiosas y de convivencia vecinal.

Como ya es tradicional, habrá partidos de fútbol-sala hasta el miércoles. Ya el jueves, a las 17.00, se celebrará en la biblioteca de la asociación vecinal la actividad 'Juntos pintamos más', seguida de juegos de mesa a las 18.00 y una master class de baile a las 19.00 horas en la plaza del Ahorro.

El viernes, a las 17.00, se organizará un torneo de tute con inscripción previa. A las 21.00 se leerá el pregón de fiestas y, a continuación, comenzará una verbena con las actuaciones de Paco Santos, DJ Dani Serra y Blood Brothers.

El sábado, desde las 10.00 horas, se instalará un mercadillo solidario y saldrá la ruta en bici. A las 13.00 recorrerá el barrio la charanga El Golpe. A las 18.00 se celebrará un taller de batucada y a las 22.30 horas un concierto de la orquesta Evank+Flow seguido de DJs.

El domingo, a las 11.30, se iniciará la procesión, seguida de la misa a mediodía. A las 13.00 habrá un vino popular. Por la tarde, a las 18.00 horas actuará el grupo folklórico Chispa y a las 19.00, la Orquesta Municipal de Plasencia.

