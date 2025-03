Ningún político de Plasencia asistirá a la inauguración el 18 de la primera fase de la alta velocidad

ANA B. HERNÁNDEZ Lunes, 11 de julio 2022, 14:07 Comenta Compartir

Ninguno de los 21 concejales que conforman la Corporación municipal de Plasencia asistirá al acto inaugural de la primera fase de la alta velocidad de Extremadura el próximo 18. Un acto que estará presidido por el Rey Felipe VI y que contará con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los grupos municipales de PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos han comunicado esta mañana que ninguno de sus representantes estará presente en este acto que fue convocado primero para la «inauguración del AVE» y después para la «inauguración de la primera fase de la línea de alta velocidad en Extremadura«, tras el aluvión de críticas y la ola de indignación suscitada en la región por lo del 'AVE extremeño'.

«No voy a asistir. En la otra ocasión nos engañaron, pero ir ahora sería dejarnos engañar», dice el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro. «No voy a participar en ningún paripé, no estamos para inauguraciones sino para realidades», para que se empiecen a dar pasos en las reivindicaciones que Plasencia ha plasmado en su decálogo del tren.

«No hay nada que inaugurar, la vía no está completa entre Plasencia y Badajoz y entendemos que mientras no lo esté y el tren salga de Plasencia, no hay hay nada que inaugurar», ha señalado el portavoz socialista, Alfredo Moreno.

«No vamos a acudir ni esta vez ni ninguna otra mientras el tren no llegue a Plasencia, no vamos a participar en la inauguración de algo que no es real, solo una foto», ha declarado la portavoz municipal de Unidas Podemos, Mavi Mata.

«Esta inauguración es otra más en la suma de despropósitos con el tren y Extremadura. Ni es un AVE ni está dentro Plasencia y por eso no vamos a ir a nada. Esto es un ninguneo que rechazamos», ha concluido Francisca García, de Ciudadanos.

La nueva estación

Por otro lado, respecto al conflicto del tren surgido en la ciudad tras conocerse que el Alvia no entrará por el momento más en Plasencia después de su inauguración el 23 de junio con el viaje de la ministra, el PSOE ha reivindicado esta mañana en una rueda de prensa que la moción consensuada, la que refleja lo acordado en el Consejo Económico y Social, son sus peticiones para la ciudad. Una nueva estación con plataforma logística que coloque a Plasencia en el trazado de la alta velocidad. «Una estación que el PP de Pizarro no quiso en su momento desperdiciando una inversión de 21 millones de euros», en palabras de Alfredo Moreno.

Para el PSOE es hora de «apostar por una política ambiciosa y no cortoplacista y, por eso, no podemos renunciar a la nueva estación; pero hemos perdido 12 años y volvemos al punto de partida por culpa del alcalde», ha reiterado.

Respecto a la ubicación de la nueva estación, «serán los técnicos de Adif quienes indiquen cuál es el lugar apropiado más cercano a Plasencia». Según Moreno, «esto es lo que se acordó en el encuentro del pasado viernes con la consejera de Transporte». Una ubicación que deberá estar definida «en septiembre para que entre en los presupuestos del próximo año».

