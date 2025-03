Polémica con el tren: Cambio en 24 horas: de inaugurar el AVE en Extremadura a la primera fase de la alta velocidad

Rocío Romero Badajoz Domingo, 10 de julio 2022, 17:59 | Actualizado 18:14h. Comenta Compartir

Han pasado 24 horas y el acto convocado ayer sábado para la «inauguración del AVE» el día 18 de julio, lunes, ha mutado en «inauguración de la primera fase de la línea de alta velocidad en «Extrremadura».

Las invitaciones distribuidas este sábado bajo la presidencia del Rey Felipe VI generaron un aluvión de críticas desde distintos sectores de la región. El tren que discurirrá por la región desde el 19 para todos los extremeños y el 18 para las autoridades no será un AVE, sino un Alvia. La plataforma construida es de alta velocidad, pero no está electrificada y por eso los trenes que circulen marcharán a diesel. Será un tren más moderno que los actuales y se acortarán los plazos por la nueva infraestructura, pero no será un AVE como el que une Sevilla y Madrid desde hace treinta años.

Así que el hecho de que la invitación especificara «AVE extremeño» había causado una ola de indignación.

Entre los políticos, por ejemplo. David Salazar, diputado en la Asamblea con Cs, ha comparado las dos invitaciones. «Ayer y hoy lo único que les importa de Extremadura es hacerse una foto», ha escrito en referencia a la cita en la que estarán presentes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Es esta última la que firma las invitaciones y la que ya organizó otro acto en el corredor extremeño el 23 de junio consistente en un viaje en pruebas entre Plasencia y Badajoz para descubrir al día siguiente que el nuevo tren que se podrá usar desde el 19 no hará parada en la capital del Jerte.

El diputado popular en el Congreso por Badajoz, Víctor Píriz, ha hecho público el correo electrónico que ha digiridgo a la jefa de protocolo del Ministerio de Transportes, María José Moñino, y que aparece como contacto en las invitaciones electrónicas. Este domingo le ha replicado: «Antes de introducir nada en la agenda me gustaría estar seguro de que está hablando de Extremadura y de que el AVE tal y como aparece en los presupuestos LAV Madrid-Extremadura es el que se inaugura porque no tenía conocimiento de que el AVE fuera ya a circular por mi región como hace 30 años circula por otras. Sería lo justo y no me gustaría que se jugara con las ilusiones de los extremeños otra vez más».

Desde el PSOE también se han pronunciado durante este fin de semana en las redes sociales. El diputado socialista por Cáceres en el Congreso, César Ramos, escribió ayer: «Ver cómo dirigentes del PP critican la inauguración de los nuevos servicios ferroviarios me provoca bastante vergüenza ajena. El gobierno de Rajoy paró los obras del tren a su paso por Extremadura y dejó caducar el tramo en Castilla la Mancha».

Las críticas se han extendido también entre los promotores de reivindicaciones ciudadanas y empresariales por un tren mejor. Antonio García Salas es el portavoz y coordinador de la plataforma empresarial Sudoeste Ibérico en Red. En sus redes sociales había hecho también patente la indignación por denominar «AVE» la línea que se inaugurará el día 18. «Qué falta de empatía. Qué falta de respeto. Qué despropósito. No entiendo cómo se pueden cometer estos errores. Son ganas de provocar y no hacía ninguna falta. Y seguro que todavía algunos pensarán que por qué».

El programa establece la salida del tren a las 17.30 horas del 18 de julio en la estación de Cáceres para llegar a Mérida a las 18.06 . Allí podrán subirse nuevos ocupantes, ver un primer vídeo explicativo y salir de nuevo de la estación a las 18.21 horas. La llegada a la estación ubicada en la barriada de San Fernando está prevista a las 18.50 horas. Allí habrá una carpa y tendrá lugar un acto institucional donde descubrirán una placa y se proyectará un segundo vídeo explicativo. A las 20 está prevista la partida del tren hacia Cáceres y a las 21.20 horas llegará a la estación ubicada en la avenida Juan Pablo II.