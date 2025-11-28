HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Myriam Rivero presenta 'Reinado de muerte', su cuarta novela

J. C. R.

PLASENCIA.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

La escritora Myriam Rivero Rodríguez presenta hoy, a las 19.30 horas en Las Claras, su cuarta novela: 'Reinado de muerte'. Especialista en el género de la literatura negra, la novelista placentina inició su aventura literaria con las novelas 'Recuerdos hacia un destino' (2007) y 'Obsesión' (2008). Su obra más reciente, 'El enviado' (2021), fue seleccionada en el I Festival de Cine Negro de Madrid.

Comprometida con la actividad literaria, ha moderado festivales y formado parte de la junta directiva de asociaciones como Caleidoscopio y la Asociación de Encuentros Literarios (AEL), en la que organizó un encuentro de ámbito nacional.

Rivero pertenece a la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura, colabora en diversas revistas literarias, ha sido finalista en un concurso de microrrelatos y seleccionada en diversas antologías literarias.

