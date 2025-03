El MSU-Norte se reunirá con Renfe para abordar la parada del nuevo Alvia en Plasencia

La plataforma ciudadana MSU-Norte de Extremadura y el director general de Relaciones Institucionales de Renfe, José Luis Blanco, mantendrán este miércoles un encuentro ... en la estación de Adif de Plasencia. Es una cita que llega después de que el colectivo social haya anticipado que pedirá la dimisión del presidente de RENFE si el segundo Alvia que se ponga en marcha en la región, el 2 de junio, no hace parada en Plasencia.

«Lo que no nos parece bien es que se vayan a ahorrar quince o veinte minutos y con ese ahorro no se dé servicio no a Plasencia, sino a todas las comarcas del norte de Extremadura», decía su portavoz Francisco Martín.

El MSU-Norte aprovechará el encuentro para preguntar cuándo se va a poner en marcha el tercer Alvia y para volver a insistir que se refuercen o dupliquen los trenes de corta y media distancia de Madrid a Extremadura.

Y por último, propondrán hacer un estudio de las cercanías de Extremadura, y de integrar un sistema con las grandes ciudades de la región, con conexiones de tren más bus o taxi con las distintas cabeceras de comarca de la región.

«Aprovecho para agradecer públicamente la empatía que han tenido con MSU-Norte de Extremadura, con los ciudadanos y ciudadanas, que sin haberles pedido la reunión, sin haberles solicitado formalmente la reunión, hayan estado dispuestos y nos hayan llamado ayer para reunirse con nosotros», señalaba Francisco Martín.