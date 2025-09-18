HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un momento de la presentación en el Ayuntamiento de Plasencia. AYUNTAMIENTO

El V Memorial Julián Díaz de Plasencia acoge en el estadio a 24 equipos y más de 350 niños

Entre los equipos destacan formaciones como el Montpellier, campeón en la pasada edición, el Real Madrid, el Real Betis y el Sporting de Braga

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:32

El Estadio Municipal Francisco Gil Valle será el escenario de la quinta edición del Torneo de Fútbol Memorial Julián Díaz, que se celebrará este sábado y domingo. El campeonato reunirá a 24 equipos y más de 350 niños y niñas en las categorías benjamín y alevín.

Organizado por la A.D. Ciudad de Plasencia, el evento se ha consolidado como una cita de referencia en el fútbol base, con la participación de clubes de gran proyección nacional e internacional. Entre los equipos destacan formaciones como el Montpellier, campeón en la pasada edición, el Real Madrid, el Real Betis y el Sporting de Braga.

El torneo contará con un formato que combina una fase de grupos y eliminatorias hasta la final. La entrada tendrá carácter simbólico y será válida para los dos días de competición.

El sábado se disputará la fase de grupos en categorías benjamín y alevín, de 9.30 a 21.00 horas. El domingo se jugarán las fases finales, de 10.00 a 14.30 horas.

