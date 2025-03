Matan de un disparo en la cabeza a dos cerdos en una explotación ganadera de Plasencia

Ocurrió sobre las cuatro de la tarde de este jueves. «Salí de la finca en torno a las tres y media y regresé a las ... cinco, y vi a los animales muertos, con un disparo en la frente cada uno», explica José Ramón González, propietario de la finca San Polo, en las proximidades de la presa del Jerte, donde tiene 72 cochinos.

«Han matado a una cochina reproductora de tres años de edad y 160 kilos, y a un primal de 15 meses y de 120 kilos, los dos ibéricos puros», afirma José Ramón. «Con un precio cada uno de 600 y 400 euros aproximadamente».

A su juicio, el disparo se hizo con una carabina de aire comprimido, «un arma que está muy de moda ahora y que creo que es la que se utilizó por el diámetro del agujero que cada animal tiene en la frente, que es muy pequeño», detalla.

No sabe qué ha podido ocurrido ni quién ha podido matar a tiros a sus cochinos. «Es lamentable que algo así ocurra», dice. «No sé si se trata de una broma, de alguien que quería probar su arma y eligió a los cochinos por diversión, o si quien lo ha hecho quería llevárselos, pero no pudo porque escuchó algún ruido o vio a alguien cuando iba a retirarlos después de matarlos».

Los dos cochinos continúan en la finca por el momento. «Porque he presentado la denuncia en la Guardia Civil y no sé si necesitarán ver a los animales». Si no es así, «contactaré con la empresa que se encarga de su retirada». Confía en que se pueda dar «con la persona o las personas que han hecho esto».