Presentación de la Marcha Andando de Placeat, en la sede de la asociación en Plasencia. Placeat

La Marcha Andado de Placeat recorre la comarca de La Vera en su 33º aniversario

Durante cinco días recorrerá más de 60 kilómetros por ocho localidades para promover los derechos de las personas con discapacidad

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:29

La comarca de La Vera es el destino elegido por la Marcha Andando de Placeat para cumplir sus 33 años de vida. Se desarrollará desde ... el lunes 22 hasta el viernes 26 de septiembre y recorrerá más de 60 kilómetros en cinco etapas que pasarán por las localidades de Pasarón de la Vera, Arroyomolinos de la Vera, Jaraíz de la Vera, Garganta la Olla, Collado, Tejeda de Tiétar, Valdeíñigos de Tiétar y Gargüera.

