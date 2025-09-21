La Marcha Andado de Placeat recorre la comarca de La Vera en su 33º aniversario

La comarca de La Vera es el destino elegido por la Marcha Andando de Placeat para cumplir sus 33 años de vida. Se desarrollará desde ... el lunes 22 hasta el viernes 26 de septiembre y recorrerá más de 60 kilómetros en cinco etapas que pasarán por las localidades de Pasarón de la Vera, Arroyomolinos de la Vera, Jaraíz de la Vera, Garganta la Olla, Collado, Tejeda de Tiétar, Valdeíñigos de Tiétar y Gargüera.

El centro base de operaciones se situará en el Albergue Las Castellanas de Pasarón de la Vera, punto de partida y llegada de cada etapa. Desde allí, los participantes emprenderán cada jornada una ruta distinta que les permitirá adentrarse en la naturaleza, el patrimonio y la vida cotidiana de los pueblos.

La Marcha Andando, organizada por Placeat desde 1992, se ha consolidado como una cita anual que combina deporte, convivencia e inclusión. A lo largo de sus tres décadas ha recorrido toda Extremadura, parte de España y Portugal, con hitos como el Camino de Santiago o la ruta a Fátima. Desde 2014 se estructura en torno a un centro base, que facilita descubrir en profundidad cada comarca.

La marcha es también una acción de sensibilización. En cada ayuntamiento visitado se hará entrega de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.