'Loky': «Me siento orgulloso de cada firma, pero sé que he hecho mal al comportarme como un niñato»

Diego Terrón de Diego tiene 44 años y es 'Loky', el grafitero más prolífico hasta el momento en Plasencia por las muchas pintadas que a lo largo de cinco meses, entre agosto de 2014 y enero de 2015, realizó por toda la ciudad. Esta ... mañana tenía el juicio por los daños ocasionados por esas pintadas, que reconoce y por las que pagará. Pero no irá a la cárcel, porque el Ministerio Fiscal y su defensa han alcanzado un acuerdo de conformidad por el que las penas serán multas económicas. En total, cerca de 34.000 euros.

«Estoy arrepentido, sé que he hecho mal al comportarme como un niñato y no lo volveré a hacer, no quiero ir a a cárcel», ha declarado Diego Terrón a la salida del juzgado.

El grafitero ha explicado que cuando era adolescente comenzó a hacer en la ciudad sus primeras pintadas. Siempre plasmando su firma, 'Loky', «porque es un dios europeo dedicado al mal». Después pasó muchos años sin volver a coger el spray y en 2014 retomó la actividad.

«En 2012 me diagnosticaron un aneurisma cerebral y empecé a tener problemas para dormir, aunque sé que no justifica lo que he hecho». Sin embargo, reconoce, «salir a pintar me relajaba mucho». Lo mismo que respondió a los agentes cuando en enero de 2015 le pillaron in fraganti. «Me preguntaron que si me parecía bien lo que hacía, entonces tenía 36 años, y no supe qué responder». Y contó lo del insomnio y la relación. «Porque salía por las noches con los spray, estaba solo, pintaba, me relajaba y me piraba; pero no tenía ningún mapa, como se ha dicho, en el que iba señalando los lugares en los que había firmado».

'Loky' insiste en que «siento muchísimo lo que he hecho y me arrepiento de ello». Y asegura que «no lo volveré a hacer, porque no quiero entrar en prisión». Aunque mantiene que sus firmas por la ciudad «son una expresión artística y yo me siento orgulloso de cada 'Loky' que he pintado». Porque, dice, «significa simplemente que yo estoy aquí, esta es mi explicación». Eso sí, «aún me doy collejas por haber pintado el puente Trujillo, metí un gambazo gordo porque no sabía que era un elemento del patrimonio».

Diego Terrón deberá hacer frente ahora al pago de 34.000 euros por sus pintadas. El acuerdo alcanzado ha establecido por el delito contra el patrimonio -por pintar en el puente Trujillo- una pena de multa de 24 meses y un día con cuota diaria de dos euros, y por el delito continuado de daños, otra pena de multa de 15 meses y un día con la misma cuota diaria.

En concepto de responsabilidad civil, para abonar a los más de 40 afectados por sus pintadas lo que invirtieron en su limpieza, la cuantía asciende hasta el momento a 31.000 euros. Pero, como ha explicado su abogado, aún hay cuatro afectados que no han presentado los justificantes de esos gastos, por lo que la cantidad final por este concepto se podría incrementar.

'Loky' tiene 24 meses para pagar la totalidad. Si no es así, ingresará en prisión. En concreto, un día de cárcel por cada dos cuotas no abonadas. «Pero son unas multas que pagaré», ha garantizado esta mañana a la salida del juzgado.