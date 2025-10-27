HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Turistas visitan el patio del Palacio Episcopal de Plasencia. Hoy

La Junta restaurará los tres escudos del Palacio del Obispado de Plasencia

Las obras, situadas en la primera planta del edificio, incluyen dos escudos del obispo Gutierre de Vargas Carvajal y uno de Sancho Dávila Toledo

Juan Carlos Ramos

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:41

La Junta de Extremadura restaurará los tres escudos episcopales del Palacio del Obispado de Plasencia. El proyecto, adjudicado a la empresa Tekne, cuenta con un presupuesto de 17.598,24 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

Las obras, situadas en la primera planta del edificio, incluyen dos escudos del obispo Gutierre de Vargas Carvajal y uno de Sancho Dávila Toledo, todos pintados sobre muro, probablemente al temple o al fresco. Los primeros representan los símbolos de los apellidos Vargas y Carvajal, mientras que el de Dávila muestra trece roeles o bezantes distribuidos en filas, alusivos a su linaje. Este último presenta un estado de conservación más deficiente, con pérdida de color y tonalidades originales que podrían corresponder al oro y la plata.

