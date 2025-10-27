La Junta restaurará los tres escudos del Palacio del Obispado de Plasencia Las obras, situadas en la primera planta del edificio, incluyen dos escudos del obispo Gutierre de Vargas Carvajal y uno de Sancho Dávila Toledo

Juan Carlos Ramos Lunes, 27 de octubre 2025, 11:41

La Junta de Extremadura restaurará los tres escudos episcopales del Palacio del Obispado de Plasencia. El proyecto, adjudicado a la empresa Tekne, cuenta con un presupuesto de 17.598,24 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

Las obras, situadas en la primera planta del edificio, incluyen dos escudos del obispo Gutierre de Vargas Carvajal y uno de Sancho Dávila Toledo, todos pintados sobre muro, probablemente al temple o al fresco. Los primeros representan los símbolos de los apellidos Vargas y Carvajal, mientras que el de Dávila muestra trece roeles o bezantes distribuidos en filas, alusivos a su linaje. Este último presenta un estado de conservación más deficiente, con pérdida de color y tonalidades originales que podrían corresponder al oro y la plata.