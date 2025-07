La Junta licitará «en las próximas semanas» la renovación de Martín Palomino de Plasencia

La Junta de Extremadura prevé iniciar las obras de remodelación de las avenidas Martín Palomino y de España en Plasencia a comienzos de 2026, una ... vez que el Gobierno central publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el real decreto que oficializará la transferencia de su parte de la financiación, cifrada en 7 millones de euros. La otra mitad, hasta completar los 14 millones de euros del presupuesto total del proyecto, será aportada por el Ejecutivo autonómico.

Así lo confirmó ayer el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, tras un encuentro con el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, en el Ayuntamiento. El proyecto, que ha sido solicitado por la ciudad durante décadas, se encuentra ya aprobado definitivamente, con todas las incidencias resueltas y las alegaciones contestadas, y a la espera únicamente de que se formalice la aportación estatal para que la Junta pueda proceder a su convocatoria.

«El Ministerio nos ha enviado un borrador del real decreto por el que se realizará una subvención directa para financiar su parte de las obras y, en cuanto se publique en el BOE, la Junta iniciará los trámites para licitar», explicó el consejero, quien avanzó que la licitación se lanzará «en las próximas semanas», ya desbloqueado ese paso administrativo. Martín Castizo recordó que el anterior convenio preveía una cofinanciación a tres bandas -Gobierno central, Junta y Ayuntamiento-, y que, «gracias a las negociaciones del actual Ejecutivo regional», se ha logrado que el Consistorio placentino quede exento de asumir costes.

Las negociaciones del Ejecutivo regional han logrado que el Consistorio placentino quede exento de asumir costes

«Por fin, y tras décadas de reivindicaciones por parte de esta ciudad, este Gobierno va a acometer unas obras más que merecidas», señaló. El consejero confió en que «el Ejecutivo de Pedro Sánchez cumpla con su parte cuanto antes», ya que la Junta tiene lista su financiación y toda la documentación técnica preparada. Una vez licitada y adjudicada, la ejecución de la obra está prevista para un plazo de 18 meses, por lo que las máquinas podrían empezar a trabajar a comienzos de 2026, según las estimaciones actuales del Ejecutivo autonómico.

Preguntado sobre si la Junta de Extremadura podría adelantar la licitación antes de la publicación del real decreto, Castizo no lo descartó: «Estamos esperando que el Ministerio conceda esa aportación para poder licitar, pero no se descarta nada en absoluto». El tiempo que tarda un borrador en convertirse en real decreto no está fijado legalmente y puede variar mucho según la complejidad del tema, la urgencia política y administrativa. En casos ordinarios, podría ir de dos a cuatro meses.

Proyecto «histórico»

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, agradeció la implicación del consejero, del director general y de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en el impulso de un proyecto que calificó de «histórico» y que, dijo, ha experimentado un «avance excepcional» en esta legislatura. Pizarro valoró especialmente que se haya retirado al Ayuntamiento de Plasencia de la ecuación financiera del proyecto, lo que permitirá a la ciudad afrontar las obras sin comprometer sus recursos.

El plan contempla la renovación integral de todos los servicios –agua, electricidad, telefonía, gas, saneamiento e iluminación– yla creación de carriles bici, nuevas glorietas, aparcamientos, zonas verdes y aceras accesibles, entre otras actuaciones. Los encargados del proyecto aseguran que el nuevo diseño contempla más de 500 plazas, superando las 320 que habría en la actualidad.