Hasta seis medios aéreos, dos aviones y cuatro helicópteros han trabajado en la tarde de este miércoles en Plasencia para sofocar el fuego declarado en la zona sita entre la circunvalación sur y el cementerio municipal de Santa Teresa.

El incendio ha obligado a cerrar al tráfico el tramo de la ronda que va desde la salida a Malpartida hasta la rotonda de Cáritas, porque las llamas han saltado la vía hasta alcanzar el inicio de la sierra de Santa Bárbara.

No obstante, la rápida actuación de los muchos medios aéreos y terrestres que trabajaron sobre el terreno ha evitado que el fuego avance por la sierra. La Junta declaró a las 19.00 horas el nivel 1 de peligrosidad por la proximidad a edificaciones, pero las llamas han quemado 62 hectáreas de pasto. A las 23.00 horas, el Infoex declaraba estabilizado el incendio y desactivaban el nivel de peligrosidad.

Tras retirarse los medios aéreos cuando se hizo de noche, se mantenían en la zona medios terrestres, dos agentes del medio natural y cuatro técnicos.

La movilización de los medios implicados ha generado igualmente expectación entre los ciudadanos, porque las llamas han sido visibles desde distintos puntos de la ciudad y también porque los helicópteros, además de al pantano, se acercan al río Jerte, a la zona del parque del Cachón, para recoger agua y se trata de una zona muy transitada.

Ver fotos Imagen. La Policía Local controlando en entorno donde se ha originado el fuego que ha obligado a cerrar un carril de la circunvalación sur. DAVID PALMA

Niveles de peligrosidad

La graduación de los incendios en distintos niveles se refiere a su gravedad potencial, a la evolución que se prevé que tengan y a los elementos a los que puede afectar. El Plan Infoex de lucha contra incendios de Extremadura los gradúa de 0 a 3.

El nivel 0 indica que puede ser controlado por los medios destinados a ello y que no presentan peligro para personas o bienes de naturaleza no forestal. Se otorga a cualquier incendio forestal declarado, solo por existir, una vez que se comprueba que no es una falsa alarma.

Los incendios de nivel 1 son los que pueden ser controlados por medios adscritos al Plan Infoex, pero en su posible evolución pueden afectar a la vida de personas y bienes de naturaleza no forestal. Por ejemplo, los que se producen en zonas periurbanas o cerca de edificaciones aisladas; también los que avanzan hacia una carretera en la que puede haber personas que se vean afectadas por el humo o las llamas.

Cuando se declara el nivel 2 se requiere ayuda extraordinaria de medios no adscritos al Plan Infoex y de fuera de la región, como la UME (Unidad de Emergencias del Estado) o BRIF (Brigadas de Incendios Forestales) siempre y cuando vengan de otras comunidades autónomas, porque Extremadura cuenta con su propia BRIF con base en Pinofranqueado.

El nivel 3 no se ha declarado nunca en España. Es la graduación máxima y compete declararlo al Ministerio del Interior en el caso de que se puedan ver afectados intereses nacionales. El resto de los niveles los declara la consejería competente, a petición de los responsables del Infoex.