El empresario José Luis Vidal asume el quinto negocio hostelero en Plasencia

El restaurante La Isla, el hotel Los Álamos, el bar de la piscina de verano, el kiosco del hospital (La terracita) y ahora también 'Los ... jardines del Jerte', en el club La Vinosilla, con el que el empresario José Luis Vidal asume su quinto negocio hostelero en la ciudad.

«Me parece que tiene grandes posibilidades y por eso me he animado, lo he abierto al público en general y creo que funcionará muy bien para bodas y diferentes celebraciones», explica. De hecho hace apenas 15 días que José Luis Vidal está al frente de este nuevo negocio «y ya tengo la primera boda, para el 27 de octubre, además de otros actos que congregarán a un importante número de comensales».

El secreto para asumir cinco negocios hosteleros dice que es «contar con buenos profesionales, con personal en cada equipo en el que confío plenamente porque sabe trabajar». Y apostar, dice también, «por locales en los que poder trabajar al aire libre, algo muy importante tras la pandemia, porque se sigue demandando». Además, dice, «cada uno de los negocios que he asumido, no funcionaban, tal vez porque no se ven sus posibilidades, y hemos logrado que remonten y ofrecer con ellos un amplio abanico de posibilidades, de tal modo que podemos atender las demandas de nuestros clientes». Y explica: «Por ejemplo, cuando quieren una comida de trabajo, van a Los Álamos; pero si lo que quieren celebrar es un encuentro más intimo y familiar, pues al restaurante La Isla».

José Luis Vidal cuenta hoy con más de una veintena de trabajadores repartidos entre los cinco negocios hosteleros. Una cifra que nunca soñó en alcanzar cuando con solo 16 años decidió abandonar los estudios y empezar a trabajar de camarero, en un sector con el que no tenía ninguna vinculación familiar.

«No me gustaba estudiar, así que empecé de camarero en un sitio que ya no existe, 'El buen gusto', en la carretera de Montehermoso», recuerda. Allí estuvo dos años y, a la vuelta de la mili, comenzó en el hotel Azar. «Al año asumí la gestión del restaurante y los eventos y estuve durante ocho años».

Hasta que decidió que quería estar al frente de su negocio, empezar su trayectoria como empresario de hostelería. Lo hizo al frente de 'El cochecito', en San Miguel, hasta que en 2014 asumió por primera vez el resturante La Isla, de propiedad municipal. Desde entonces sigue al frente de uno de los restaurantes que son de referencia en la ciudad y al que Vidal ha ido sumando otros más hasta los cinco actuales.

Los Álamos

«Después, hace casi dos años y casi al mismo tiempo, alquilé Los Álamos, que estaba cerrado; cogí la gestión de La terracita, también de la piscina de verano y ahora La Vinosilla», detalla. «Y no me puedo quejar porque en todos y cada uno de ellos el público está respondiendo». A pesar de que, dice también, «hemos repercutido el alza de los precios, porque los negocios tienen que ser sostenibles».

Pero su intención, reconoce Vidal, «es continuar en unos años solo con Los Álamos, que es mi gran apuesta». No en vano, en la puesta a punto de este hotel de Martín Palomino está llevando a cabo una inversión de un millón de euros para poder abrir en unos meses sus primeras habitaciones, «y continuar después con el resto hasta alcanzar el medio centenar que tiene», y en el que mantendrá el restaurante y los salones «para bodas y eventos porque es algo que también me gusta mucho».

El resto de los negocios que hoy tiene, dice, «los iré dejando poco a poco para centrarme solo en el hotel». Aunque nada tiene cerrado. Tal vez porque su hija mayor sigue sus pasos. «La verdad es que le gusta la hostelería, este mundo; de hecho, ella es la que gestiona la piscina de verano».

Un sector al que José Luis Vidal llegó tras dejar los estudios pero que, asegura, «me encanta, porque esto tiene que gustar para continuar y yo tengo la suerte de que es mi caso; la verdad es que soy feliz en este trabajo».