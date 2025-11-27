Intramuros pide que se publiquen los resultados de la crisis del agua

La Asociación Vecinal Intramuros de Plasencia ha exigido al Ayuntamiento que haga públicos, «de manera inmediata y completa», los análisis del agua realizados del 13 ... al 18 de noviembre, coincidiendo con el reciente episodio de alarma a causa de la alerta provocada por la llegada de las cenizas de los incendios al suministro del agua. La entidad ha registrado una solicitud en la que reclama transparencia total sobre los informes que justificaron los cambios de criterio para pasar del nivel 0 al 1 y, apenas 24 horas después, regresar al nivel 0.

La asociación asegura que la falta de explicaciones claras ha generado «una preocupación creciente» entre los vecinos, especialmente por la resistencia a publicar datos que deberían ser accesibles. Subrayan que el agua es un elemento esencial para la salud y advierten de que cualquier presencia de sustancias tóxicas no comunicadas podría suponer un riesgo para la población.

En su escrito, recuerdan además que las cenizas arrastradas durante episodios como este pueden contener benzopirenos, un tipo de hidrocarburo aromático policíclico clasificado como cancerígeno por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer.