Intramuros pide que se publiquen los resultados de la crisis del agua

J. C. R.

PLASENCIA.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Asociación Vecinal Intramuros de Plasencia ha exigido al Ayuntamiento que haga públicos, «de manera inmediata y completa», los análisis del agua realizados del 13 ... al 18 de noviembre, coincidiendo con el reciente episodio de alarma a causa de la alerta provocada por la llegada de las cenizas de los incendios al suministro del agua. La entidad ha registrado una solicitud en la que reclama transparencia total sobre los informes que justificaron los cambios de criterio para pasar del nivel 0 al 1 y, apenas 24 horas después, regresar al nivel 0.

