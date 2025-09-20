La Gumiparty de Plasencia cumple 20 años con su programación más ambiciosa

El Palacio de Congresos de Plasencia acogerá del 3 al 5 de octubre la Gumiparty, un festival de cultura alternativa juvenil que cumple dos décadas ... de vida con una programación que incluye cerca de 100 actividades dirigidas a públicos de todas las edades. «La Gumiparty no es solo un festival de ocio, es un punto de encuentro para la juventud, donde se fomenta la creatividad, la diversidad y el respeto», afirmó Raquel Martín Bellot, la directora general de Juventud de Extremadura, en la presentación del certamen.

El programa combina propuestas lúdicas y formativas. Entre los momentos más esperados figura la mesa de actores de doblaje, con voces reconocidas como Claudio Serrano (Batman) y Luis Posada (Capitán Harlock). También se celebrarán charlas con creadores de contenido como Street Marvel, La Botella de Cándor o Pilopi.

El público infantil contará con actividades como la Academia Jedi y espectáculos familiares, mientras que los aficionados al cosplay tendrán un espacio propio en el que se rendirá homenaje a Bobo, uno de los primeros participantes del certamen e inspiración del cartel de este año. La música tendrá presencia con artistas como Esquí, y no faltarán torneos de videojuegos y juegos de mesa.

La organización espera superar las más de 7.000 visitas de la pasada edición, que generaron un impacto económico notable en la ciudad. «Han sido 20 años de esfuerzo y crecimiento, y ahora queremos que la Gumiparty sea reconocida como actividad de interés general», señaló Roberto Manchado, organizador del evento. Las entradas ya están a la venta, con precios desde 6 euros por día hasta 25 por el pase premium, que incluye merchandising exclusivo.