Responsables institucionales y organizativos, en la presentación del evento. AYUNTAMIENTO

La Gumiparty de Plasencia cumple 20 años con su programación más ambiciosa

El festival de cultura alternativa, que se celebrará del 3 al 5 de octubre en el Palacio de Congresos, espera superar las 7.000 visitas

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:09

El Palacio de Congresos de Plasencia acogerá del 3 al 5 de octubre la Gumiparty, un festival de cultura alternativa juvenil que cumple dos décadas ... de vida con una programación que incluye cerca de 100 actividades dirigidas a públicos de todas las edades. «La Gumiparty no es solo un festival de ocio, es un punto de encuentro para la juventud, donde se fomenta la creatividad, la diversidad y el respeto», afirmó Raquel Martín Bellot, la directora general de Juventud de Extremadura, en la presentación del certamen.

