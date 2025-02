La falta de mano de obra obliga a los hosteleros a reajustar horarios y días de descanso en Plasencia

«Llevo 32 años con el bar y he abierto cada día del año; pero ahora ya no es posible», afirma Antonio Domínguez, propietario de ... El Gredos y representante del sector hostelero en la Federación Empresarial Placentina (FEP).

«Este verano he cerrado los domingos y a partir de la próxima semana, cerraremos los domingos por la tarde y los lunes todo el día; no hay personal para mantener el negocio abierto cada día del año, necesitaría dos o tres camareros más y no se encuentran», explican.

«Abría todos los días, pero hace dos meses que cerramos los lunes y así podemos cuadrar los descansos con los que somos», señala Mariano Velasco, del bar Torero.

«Hasta que no ha terminado la temporada de baño he tenido problemas; hace 15 días que he podido contratar a dos personas», detalla Fran Castellano, de El Globo. Aun así, «antes cerrábamos la tarde del domingo y la del miércoles y ahora los domingos, es más fácil cuadrar los descansos».

Como los domingos cierran también otros bares del Rincón de San Esteban: «Hay que cuadrar los descansos con los que somos y el domingo es un aliciente para el personal, más que un día entre semana», explica Juanjo Candeleda, del Alba Plata. «De momento tengo la plantilla completa, pero contratar extras para un fin de semana, es imposible».

Emilio Valencia, del Español, es de los pocos que abre todos los días del año. «Tengo para eso 25 empleados y por ahora me compensa, aunque necesito otro cocinero y no lo encuentro». Como tampoco lo hace Tomás Doncel, de Casa Tomás: «Lo llevo buscando desde febrero; lo cierto es que o no encuentras a nadie o, si lo haces, no quieren trabajar». En su caso, «una persona lo rechazó porque con el paro que cobraba y el sueldo de su pareja tenía suficiente».

«Es que las ayudas nos están haciendo mucho daño», resume Antonio Domínguez. «La gente no quiere trabajar, si tiene ya ingresos por estas ayudas es muy complicado que acepten un contrato si no hay una clara diferencia económica». Según sus datos, «un camarero cobra aproximadamente 1.100 euros de sueldo medio y un cocinero unos 1.400». Son sueldos aceptables, a juicio de los hosteleros, «aunque se podrían mejorar» reconoce Juanjo Candelada. «Pero el problema está en que esto te tiene que gustar para aguantar, porque es un trabajo sacrificado», afirma.

«Estamos hablando de fines de semana, de puentes, de Navidad de Semana Santa... de épocas en las que los demás disfrutan», añade Tomás Doncel. Por eso, coinciden los consultados, «es complicado encontrar mano de obra cualificada; un problema que ya venimos arrastrando y que va a más».

Ampliar Alumnos del grado medio de Cocina durante unas prácticas. HOY

Sin embargo, lo cierto es que la formación continúa en Cocina y Restauración con una matrícula más que aceptable. En una ciudad, como es Plasencia, en la que esta formación está garantizada en el Instituto Sierra de Santa Bárbara de principio a fin con las últimas novedades introducidas este curso.

En este centro se imparte el grado básico de Cocina y Restauración, dos grados medios –de Cocina y Gastronomía y de Servicios de Restauración– y dos grados superiores –de Dirección de Cocina y de Guía, Información y Asistencia Turísticas. La matrícula alcanza el 100% en los dos primeros, el 70% en el tercero y el 50% en los dos superiores. «Pero la matrícula está abierta hasta el viernes», aclaran tanto el director del IES, Luis Manuel González, como el responsable de la formación de esta familia de Hostelería y Turismo, Juanjo Silva, con un equipo de 16 docentes.

«Los que titulan tienen una formación que les garantiza trabajo», aclaran ambos responsables. «Y muchos se van fuera, a la costa o a Paradores porque encuentran condiciones más ventajosas que aquí», explican.

No obstante, con el fin de hallar soluciones a la falta de mano de obra cualificada en la ciudad, «queremos celebrar un encuentro entre profesores, representantes de la administración, alumnos y empresarios de hostelería para debatir qué está ocurriendo y cómo resolver el problema que está sobre la mesa».