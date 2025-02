El PP de Extremadura no concreta cuándo oficializará la candidatura de Pizarro a la alcaldía de Plasencia

«En estos días». Es la respuesta que proporciona el Partido Popular de Extremadura a la pregunta de cuándo presentará a Fernando Pizarro como candidato ... a ser reelegido en las elecciones municipales que se celebrarán el próximo mes de mayo. La dirección del partido en la comunidad autónoma no ha cerrado aún la fecha en la que dará rango de oficialidad a lo que ya se da por hecho desde hace meses, puesto que el propio protagonista lo anunció el pasado junio.

Se da la circunstancia de que Plasencia es la única de las ciudades más pobladas de la región en la que el PP regional aún no ha oficializado su candidato para los comicios, dato en el que algunos ven una pista sobre la distancia que sigue existiendo entre la dirigencia del partido en la región y Pizarro, que optó a suceder a José Antonio Monago pero el partido prefirió a la cacereña María Guardiola.

Gragera, Mateos, Mulero y Noblejas

En las últimas semanas, el PP ha presentado a sus cabezas de cartel para la cita de mayo. En Badajoz a Ignacio Gragera, actual alcalde, puesto al que accedió como líder local de Ciudadanos. En Mérida, a la empresaria Fátima Mulero, que sin embargo dejó de ser la candidata solo unas horas después de ser anunciada. En Cáceres, a Rafael Mateos, y en Don Benito a Pedro Miguel Noblejas.

Fernando Pizarro ya despejó su futuro político en una comparecencia ante la prensa el pasado 2 de junio. «Renuncio a presentarme como candidato al congreso regional del partido y volveré a optar a la alcaldía de Plasencia». Lo dijo el regidor de la ciudad del Jerte en la sala de prensa del Ayuntamiento que dirige desde hace once años (ha firmado tres mayorías absolutas consecutivas).

«A menos de un año de las elecciones municipales y autonómicas -situó-, someter al partido a unas primarias podía provocar una ruptura difícil de superar en tan poco tiempo, y nos llevaría a afrontar unas elecciones en situación de debilidad. Y yo no puedo ser cómplice de esa situación. No soy hombre de guerras, y lo que no soy de ninguna manera es alguien que haya puesto en una situación difícil a mi partido. En ningún caso». «Es una decisión muy difícil de tomar -admitió-. Lo mejor es afrontar un congreso regional, cuando sea -alguien en la sala habló de septiembre, aunque el partido no ha confirmado fecha aún-, con unidad. Lo mejor es que no me presente y así salvaguardar la unidad del partido, porque yo no estoy para ganar congresos, sino para ganar elecciones».