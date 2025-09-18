Eva Daza presenta 'Claudia', su primera novela, en la Sala Verdugo de Plasencia
El edificio placentino acoge este viernes el primer libro de una autora que explora secretos, relaciones y nuevos comienzos
Juan Carlos Ramos
Plasencia
Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:32
La Sala Verdugo de Plasencia acogerá este viernes, a las 19.30 horas, la presentación del libro 'Claudia', primera novela publicada por la autora placentina Eva Daza. La obra relata la historia de una mujer que comienza una nueva etapa en un restaurante de prestigio, donde se encuentra con secretos, silencios y relaciones marcadas por el pasado.
Eva María Daza González, nacida en Plasencia en 1974, trabaja en una empresa oleícola de la ciudad. Aunque escribe desde la adolescencia y ha elaborado numerosos relatos, 'Claudia' supone su debut en el panorama editorial. Descubrió su pasión por la escritura desde el colegio, aunque fue en la adolescencia cuando la desarrolló como una forma de curación.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.