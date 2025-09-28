La Escuela de Cocina de Plasencia acoge el Certamen Regional de Repostería La cita se celebra este lunes desde las 11.00 hasta las 20.00 horas y reunirá a cuatro de los mejores talentos de la pastelería extremeña

La Escuela Municipal de Cocina de Plasencia será escenario este lunes de la final del Certamen Regional de Repostería 2025. La cita, que se celebra desde las 11.00 hasta las 20.00 horas, reunirá a cuatro de los mejores talentos de la pastelería extremeña, seleccionados por la Asociación de Panaderos y Pasteleros Artesanales de Extremadura (Aparex).

Los finalistas son Juan Manuel Salgado, del restaurante Dromo (Badajoz); Edurne Ferrer, del restaurante La Fabiola (Cáceres); Abel Castaño, de Golimbeo (Los Santos de Maimona), y David Véliz, de A Bocao (Montijo). Cada participante deberá elaborar en directo un postre original utilizando como ingredientes obligatorios la almendra cruda y el queso Ibores D.O.P.

El jurado evaluará las propuestas en base al sabor, la presentación, la originalidad, la sostenibilidad y el respeto al producto. El ganador recibirá un premio de 1.500 euros y un trofeo, además de representar a Extremadura en el Campeonato de España.

La jornada se completará con talleres y actividades abiertas al público. El programa incluye sesiones de cata de quesos, talleres de pastelería y la presentación de la Ruta del Queso de Extremadura en el hall del centro de formación.

