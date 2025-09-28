HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Belinda Martín, delegada de la Escuela de Cocina, en un concurso anterior. AYUNTAMIENTO

La Escuela de Cocina de Plasencia acoge el Certamen Regional de Repostería

La cita se celebra este lunes desde las 11.00 hasta las 20.00 horas y reunirá a cuatro de los mejores talentos de la pastelería extremeña

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 11:21

La Escuela Municipal de Cocina de Plasencia será escenario este lunes de la final del Certamen Regional de Repostería 2025. La cita, que se celebra desde las 11.00 hasta las 20.00 horas, reunirá a cuatro de los mejores talentos de la pastelería extremeña, seleccionados por la Asociación de Panaderos y Pasteleros Artesanales de Extremadura (Aparex).

Los finalistas son Juan Manuel Salgado, del restaurante Dromo (Badajoz); Edurne Ferrer, del restaurante La Fabiola (Cáceres); Abel Castaño, de Golimbeo (Los Santos de Maimona), y David Véliz, de A Bocao (Montijo). Cada participante deberá elaborar en directo un postre original utilizando como ingredientes obligatorios la almendra cruda y el queso Ibores D.O.P.

El jurado evaluará las propuestas en base al sabor, la presentación, la originalidad, la sostenibilidad y el respeto al producto. El ganador recibirá un premio de 1.500 euros y un trofeo, además de representar a Extremadura en el Campeonato de España.

La jornada se completará con talleres y actividades abiertas al público. El programa incluye sesiones de cata de quesos, talleres de pastelería y la presentación de la Ruta del Queso de Extremadura en el hall del centro de formación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparatoso accidente de una caravana médica en la A-5, a su paso por Badajoz
  2. 2 La Policía Local de Olivenza localiza al conductor fugado tras atropellar a una menor de 14 años
  3. 3 Una menor de 14 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un atropello en Olivenza
  4. 4 Condenado a un año y nueve meses de cárcel un empresario de Moraleja por no justificar parte de una subvención
  5. 5 En estado critico una chica de 14 años tras ser atropellada
  6. 6 Dos cervezas por ocho euros para coger ambiente en Al-Mossassa
  7. 7 El huracán Gabrielle devuelve la lluvia a Extremadura
  8. 8 El autor del atropello ha sido localizado por la Policía Local de Olivenza
  9. 9

    Turismo de lujo en Extremadura: Del hotel de cinco estrellas a dormir en una cúpula de cristal
  10. 10

    Los cazadores podrán vender la carne de las piezas que maten directamente al consumidor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Escuela de Cocina de Plasencia acoge el Certamen Regional de Repostería

La Escuela de Cocina de Plasencia acoge el Certamen Regional de Repostería