Empresarios y conductores de Plasencia denuncian la falta de alumbrado en las travesías

Casi 200 farolas permanecen apagadas o estropeadas en las principales travesías de Plasencia, según denuncia del PSOE tras recoger las quejas de conductores y empresarios ... de las zonas afectadas. Los socialistas aseguran que la situación se prolonga desde hace más de dos años, con especial incidencia en la circunvalación sur, donde han contabilizado un total de 96 farolas sin luz, y en el polígono industrial entre la avenida Martín Palomino y la travesía de la Nacional-630, donde suman más de 85 luminarias averiadas. El grupo municipal advierte de que esta situación deja amplias zonas en «penumbra» y genera malestar entre empresarios y vecinos, que afirman tener que recurrir a las linternas del móvil «para entrar y salir de trabajar».

La denuncia fue planteada en el último pleno, donde el PSOE calificó de «incompetencia absoluta» la falta de soluciones después de cuatro meses reclamando actuaciones. Creen que la falta de alumbrado en zonas clave no solo afecta a la imagen de la ciudad, sino también a la seguridad vial y peatonal, especialmente en accesos al polígono y en áreas residenciales con gran tránsito en horas nocturnas. Además, subrayan que la oscuridad en estas vías genera inseguridad entre peatones y conductores. Afirman que esta circunstancia incrementa el riesgo de accidentes y dificulta la actividad económica en zonas industriales.

Compromiso de Díaz

Ante estas acusaciones, la concejala de Obras, Mayte Díaz, defendió la labor del servicio eléctrico municipal. Explicó que el problema había sido trasladado al técnico y recordó que en los últimos meses se han realizado reparaciones en otros puntos de la ciudad, como la avenida de Salamanca, el barrio de San Miguel, Órdenes Militares, el barrio de Ciudad Jardín, el parque de la Coronación, la avenida de Alemania, La Data, Valcorchero, Los Mártires o la finca Capote. Díaz insistió en que «el electricista no ha estado parado» y aseguró que la falta de avances no significa dejadez en su gestión: «Le voy a meter toda la prisa que pueda, pero hay otras prioridades también».

Pese a ello, el PSOE reiteró sus críticas y un día después difundió un comunicado en redes sociales tras recorrer la zona junto a la concejala y un técnico municipal. En él concluyen que «sin solución a la vista», la ciudad «no merece estar en penumbra, y menos ahora que llega el invierno, ni que sus barrios y polígonos parezcan escenas de película de suspense».

El grupo socialista ha lanzado además una campaña para elaborar un «inventario ciudadano de la oscuridad», invitando a los vecinos a señalar qué farolas no funcionan en sus calles y barrios. «Si el gobierno no lo ilumina, lo iluminamos nosotros», remarcan. Según avanzan, con este registro ciudadano pretenden presionar al Ayuntamiento para que priorice las reparaciones en los puntos más críticos y dar visibilidad a un problema que, insisten, afecta de forma directa a la vida cotidiana de los placentinos.