Zona del polígono industrial donde aparecen la mayor parte de las farolas apagadas. J. C. R.

Empresarios y conductores de Plasencia denuncian la falta de alumbrado en las travesías

La concejalía de Obras se compromete a solucionar las averías que afectan al parte de la circunvalación sur y al tramo final del polígono industrial

Juan Carlos Ramos

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:04

Casi 200 farolas permanecen apagadas o estropeadas en las principales travesías de Plasencia, según denuncia del PSOE tras recoger las quejas de conductores y empresarios ... de las zonas afectadas. Los socialistas aseguran que la situación se prolonga desde hace más de dos años, con especial incidencia en la circunvalación sur, donde han contabilizado un total de 96 farolas sin luz, y en el polígono industrial entre la avenida Martín Palomino y la travesía de la Nacional-630, donde suman más de 85 luminarias averiadas. El grupo municipal advierte de que esta situación deja amplias zonas en «penumbra» y genera malestar entre empresarios y vecinos, que afirman tener que recurrir a las linternas del móvil «para entrar y salir de trabajar».

