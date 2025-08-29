Una empresa portuguesa construirá la pasarela de madera sobre la N-630 en Plasencia

Juan Carlos Ramos Viernes, 29 de agosto 2025, 20:46 Comenta Compartir

La empresa portuguesa Carmo Estruturas em Madeira S.A. ha sido elegida por la mesa de contratación para construir la pasarela de madera que unirá el norte de Plasencia con la Vía Verde. La firma presentó la oferta más económica de un total de cuatro, por 298.404 euros IVA incluido, y se comprometió a extender en cinco años el plazo de garantía inicialmente previsto. Las obras se ejecutarán en un plazo de cuatro meses desde la adjudicación definitiva.

La pasarela, que tendrá una longitud de 29 metros y un ancho útil de 2,5 metros, se construirá en madera de pino y se apoyará sobre estribos de hormigón fuera del dominio público de la carretera N-630. Tendrá forma de celosía tipo Warren, similar a antiguos puentes ferroviarios, y se emplearán herrajes galvanizados y madera tratada.

El diseño incluirá rampas de acceso de 48 y 53 metros con una pendiente del 6%, lo que garantiza la accesibilidad para personas con movilidad reducida. Además, se integrarán senderos de conexión con las rutas existentes en el Monte Valcorchero y se incluirá un pequeño mirador con mobiliario urbano y señalización interpretativa. El proyecto también contempla medidas de restauración ambiental, como la recuperación de tramos del antiguo trazado de la N-630 y la revegetación de áreas degradadas, así como la eliminación de zonas de aparcamiento improvisadas y la ordenación de recorridos peatonales.

Carmo Estruturas em Madeira S.A., del grupo Carmo Wood, es líder europeo en productos de madera tratada y cuenta con amplia experiencia en la construcción de puentes, pasarelas y otras obras de ingeniería civil. Entre los principales puentes de madera que ha construido Carmo se encuentran la pasarela peatonal en el Parque Forestal de Monsanto en Lisboa, la Ponte Pedonal da Calçada de Carriche, y las pasarelas del Valle do Mondego. Todos ellos utilizan madera tratada, incluyen estructuras de soporte resistentes y permiten el tránsito seguro de peatones y ciclistas.

