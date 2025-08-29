HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 29 de agosto, en Extremadura?
Infografía de la pasarela de madera que cruzará la N-630. HOY

Una empresa portuguesa construirá la pasarela de madera sobre la N-630 en Plasencia

Carmo Estruturas em Madeira S.A., líder europeo en estructuras naturales, construirá el puente por 298.404 euros

Juan Carlos Ramos

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:46

La empresa portuguesa Carmo Estruturas em Madeira S.A. ha sido elegida por la mesa de contratación para construir la pasarela de madera que unirá el norte de Plasencia con la Vía Verde. La firma presentó la oferta más económica de un total de cuatro, por 298.404 euros IVA incluido, y se comprometió a extender en cinco años el plazo de garantía inicialmente previsto. Las obras se ejecutarán en un plazo de cuatro meses desde la adjudicación definitiva.

La pasarela, que tendrá una longitud de 29 metros y un ancho útil de 2,5 metros, se construirá en madera de pino y se apoyará sobre estribos de hormigón fuera del dominio público de la carretera N-630. Tendrá forma de celosía tipo Warren, similar a antiguos puentes ferroviarios, y se emplearán herrajes galvanizados y madera tratada.

El diseño incluirá rampas de acceso de 48 y 53 metros con una pendiente del 6%, lo que garantiza la accesibilidad para personas con movilidad reducida. Además, se integrarán senderos de conexión con las rutas existentes en el Monte Valcorchero y se incluirá un pequeño mirador con mobiliario urbano y señalización interpretativa. El proyecto también contempla medidas de restauración ambiental, como la recuperación de tramos del antiguo trazado de la N-630 y la revegetación de áreas degradadas, así como la eliminación de zonas de aparcamiento improvisadas y la ordenación de recorridos peatonales.

Carmo Estruturas em Madeira S.A., del grupo Carmo Wood, es líder europeo en productos de madera tratada y cuenta con amplia experiencia en la construcción de puentes, pasarelas y otras obras de ingeniería civil. Entre los principales puentes de madera que ha construido Carmo se encuentran la pasarela peatonal en el Parque Forestal de Monsanto en Lisboa, la Ponte Pedonal da Calçada de Carriche, y las pasarelas del Valle do Mondego. Todos ellos utilizan madera tratada, incluyen estructuras de soporte resistentes y permiten el tránsito seguro de peatones y ciclistas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Achacan mala praxis al SES por diagnosticar tarde un melanoma a un hombre
  2. 2 Casi 800 usuarios disfrutarán del chalé de la Diputación de Badajoz en Chipiona
  3. 3 La primera tienda Normal llega a Badajoz y provoca largas colas en El Faro
  4. 4 Medios aéreos y bomberos del Infoex sofocan el incendio en Don Benito
  5. 5 Dos detenidos con quince armas de fuego y droga en la redada de La Cañada-Moreras en Badajoz
  6. 6

    Heridos en Valencia de Alcántara: «Deben tomarse medidas para que esos coches de choque no estén en más ferias»
  7. 7

    Llegamos a El Quinto Coño y probamos un café casi mágico
  8. 8

    Transportes emplea más de 14 meses en asfaltar 15 kilómetros de la A-5 a su paso por Badajoz
  9. 9 Cae una banda que marcaba las casas acusada de 32 robos en Badajoz, Sevilla, Utrera y Dos Hermanas
  10. 10 Un acertante del sorteo de La Primitiva de este jueves se lleva 62 millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Una empresa portuguesa construirá la pasarela de madera sobre la N-630 en Plasencia

Una empresa portuguesa construirá la pasarela de madera sobre la N-630 en Plasencia